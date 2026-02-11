Reprezentacija BiH 27. februara u Mejdanu, Vlada TK najavila punu podršku

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i ministar kulture, sporta i mladih TK Damir Gazdić razgovarali su danas sa predstavnicima Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona o organizaciji i podršci nastupu muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Fokus je bio na utakmici BiH – Švicarska koja će biti odigrana 27. februara u tuzlanskom Mejdanu.

Predstavnici Saveza podsjetili su premijera i ministra da se reprezentacija BiH nalazi u grupi sa selekcijama Turske, Švicarske i Srbije, te da je Košarkaški savez BiH donio odluku da se susret sa Švicarskom igra u Tuzli. Kako je istaknuto, riječ je o značajnom sportskom događaju koji dodatno potvrđuje ulogu Tuzle i Tuzlanskog kantona kao pouzdanog domaćina velikih takmičenja i susreta na reprezentativnom nivou. Na sastanku su naglažena prethodna pozitivna iskustva u organizaciji važnih utakmica u Tuzli, uključujući i ranije uspjehe reprezentacije ostvarene upravo pred domaćom publikom. Tehničku organizaciju utakmice provodit će Košarkaški savez Tuzlanskog kantona, u saradnji sa Košarkaškim savezom BiH i drugim nadležnim akterima.

Premijer Halilagić je poručio da će Vlada Tuzlanskog kantona, kao i do sada, biti snažna podrška našim reprezentativcima i sportskim savezima, uz jasnu opredijeljenost da se u okviru nadležnosti i mogućnosti pruži pomoć u realizaciji ovog sportskog događaja. Ministar Gazdić je također istakao značaj utakmice za promociju sporta, posebno za mlade sportiste i razvoj košarke u Tuzlanskom kantonu i Bosni i Hercegovini.

„Kada su u pitanju reprezentativni nastupi svih naših bosanskohercegovačkih selekcija na području Tuzlanskog kantona Vlada Tuzlanskog kantona je prije dvije godine zauzela strateški stav i predvidjela posebnu poziciju u budžetu, te rezervisala sredstva za podršku ovakvim događajima. Time našim reprezentativcima želimo poslati poruku da ćemo uvijek biti tu za njih, ali i savezima, da su sve naše reprezentacije uvijek dobrodošle da svoje utakmice igraju u Tuzli“, složili su se premijer Halilagić i ministar Gazdić.

Predstavnici Košarkaškog saveza TK zahvalili su na dosadašnjoj podršci Vlade TK, te izrazili uvjerenje da će utakmica 27. februara u Tuzli biti organizovana na visokom nivou, uz ambijent koji će biti dodatni podsticaj reprezentaciji BiH u kvalifikacionom ciklusu.

Ime saveza današnjem sastanku su prisustvovali predsjednik KSBiH Aid Berbić, predsjednik KSTK Jadran Lasetović i član Organizacionog odbora utakmice Nedim Ćudić.