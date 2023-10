RK Sloboda sutra u drugom kolu protiv RK Krivaja

Rukometni klub Sloboda u subotu se sastaje s Rukometnim klubom Krivaja u okviru drugog kola BH Telecom Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Sloboda je u prvom kolu upisala poraz protiv ekipe Sloge iz Doboja, a u subotu se nada prvim poenima protiv jakog protivnika.

„Imamo još dva-tri treninga da završimo pripremu utakmice za predstojeće kolo koje igramo u Zavidovićima protiv Krivaje, protiv dosta nezgodne ekipe na jednom ovako tradicionalno nezgodnom terenu. Skupili smo neophodan materijal i polako privodimo kraju tu pripremu sa mnogo energije, mnogo motiva, mnogo želje, prvenstveno da se popravi utisak iz tog prvog kola gdje smo zakazali u Doboju. Nestrpljivi smo da počne ta subotnja utakmica kako bismo prije svega sami sebi pokazali da to nije bilo to u Doboju, da ova ekipa može sigurno puno više nego što je dala u prvom duelu i to će biti prvoshodno najveći interni motiv svlačionice”, rekao je šef stručnog štaba RK Sloboda, Mirko Mikić.

Utakmica se igra u Gradskoj dvorani Zavidovići u 20 sati.