Romi spadaju u teško zapošljivu kategoriju, EU to želi promijeniti

U Tuzlanskom kantonu na evidenciji nezaposlenih nalazi se više stotina Roma koji već godinama aktivno traže posao. Analizirajući tržište rada, Međunarodna organizacija rada u saradnji sa Evropskom unijom došla je do podataka da osim Roma, do zaposlenja teško dolaze još neke kategorije društva, pa sada to kroz projekat sufinansiranja zapošljavanja želi promijeniti.

Romi vrlo teško dolaze do zaposlenja. To govore podaci romskih udruženja, iz kojih tvrde da ova populacija itekako želi raditi, ali da nema adekvatnu podršku koja bi Romima pomogla u pronalasku posla.

“Romi žele raditi, samo im treba dati priliku, treba im dati mogućnost, upoznati ih sa mogućnostima zapošljavanja Roma”, kaže Nedžad Jusić, romski aktivista u Udruženju “EuroRom” Tuzla.

Da Romi zaista žele raditi, svjedoči i 23-godišnji Mirnes iz Tuzle. Po završetku Medicinske škole, nekoliko mjeseci je aktivno tražio posao, ali bezuspješno. Preko projekta za zapošljavanje Roma uspjeva dobiti posao njegovatelja u Domu penzionera Tuzla. Nakon godinu dana, Mirnes je i dalje na svom radnom mjestu.

“Ja radim već godinu i tri mjeseca. Donedavno sam radio kao njegovatelj i pazio korisnike Doma. Sada sam trenutno u pratnji, odnosno idem sa korisnicima, bilo pokretnim ili nepokretnim na specijalističke preglede ili na kontrole kod ljekara”, kaže Mirnes Biberović, zaposlenik u JU Dom penzionera Tuzla.

Ipak, Mirnes je jedan od rijetkih Roma koji rade. Iz Udruženja EuroRom Tuzla ističu da se na listama nezaposlenih u kantonu nalazi veliki broj osoba iz ove populacije.

“Prema nekim informacijama na području TK je evidentirano oko 400 Roma koji su aktivni tražioci posla, a prema našim informacijama, više je hiljada Roma koji su radno sposobni, a nisu u radnom odnosu”, rekao je Nedžad Jusić, romski aktivista u Udruženju “EuroRom” Tuzla.

Upravo to želi promijeniti Međunarodna organizacija rada, koja u saradnji sa Evropskom unijom provodi projekat “EUZapošljavanje”. Cilj je edukovati udruženja i privrednike, te kroz novčanu podršku omogućiti zaposlenje ranjivih kategorija, među kojima su osim Roma i osobe sa invaliditetom, te dugoročno nezaposlene osobe.

“Program će finansirati različite programe u različitim iznosima. Određeni LOT-ovi će biti finansirani do 250 hiljada američkih dolara, dok će drugi ovisno o LOT-u biti finansirani do 180 hiljada dolara. Ova sredstva će se iskoristiti za programe zapošljavanja teško zapošljivih lica”, kazao je Amer Numanović, projektni menažder projekta “EUZapošljavanje” u BiH.

Pozivi za zapošljavanje ranjivih kategorija su već otvoreni i dipstuni su na stranici EU4Empoloyment. Svi zaineteresovani se mogu prijaviti do 4. marta, te tako nekome osigurati bolju i ljepšu budućnost, baš kakvoj se nada i Mirnes.