RTV Slon i Mediacentar u zajedničkoj borbi za pravilno izvještavanje o femicidu i nasilju

Posljednji slučajevi ubistava i femicida u Tuzlanskom kantonu, osim što su potegli pitanje sigurnosti, otvorili su i brojne rasprave o načinu medijskog izvještavanja. Od tačnih i provjerenih informacija s jedne, do kontraefektivnih medijskih izvještaja s druge strane. Poštivanje etičkih normi i kodeksa profesije kod pojedinih medija ostalo je u drugom planu, a fokus je stavljen na klikbejt i zaradu na senzacionalizmu. Upravo iz tog razloga Mediacentar je izradio osnovne preporuke izvještavanja o ovoj temi.

„ Jedna od prvih jeste da se potrudimo kao društvo da razumijemo da nasilje postoji i mimo onoga kada se neki brutalan slučaj desi. Da nastojimo izvještavaji fenomenološki i tematski, analitički posvećujući neko duže vrijeme“, istakla je Selma Zulić Šiljak, predstavnica Mediacentra Sarajevo.

Iz Mediacentra posebno naglašavaju preporuke u slučaju kada se nasilje ili femicid dogodi. Navode, da ni u kom slučaju mediji ne smiju koristiti nezvanične informacije.

„ Čekati zvaničnu informaciju, ne nagađati, ne koristiti „zbog“ ni „ali“ jer za nasilje je uvijek kriv počinitelj. Ne prebacivati krivnju na žrtvu na način na koji to često možemo primijetiti. Nekada se to radi nesvjesno, činjenicom da živimo u patrijarhalnom okruženju, činjenicom i da nesvjesno ponavljamo neke obrasce u govoru a nismo svjesni posljedica koje to imaju po društvo“, navodi Zulić Šiljak.

Ono što je pohvalno, kaže Zulić Šiljak, je što i Institucije sve više razlikuju portale koji istinu potkrepljuju činjenicama, od onih koji žude za senzacijom. Najveći problem je kažu u otkrivanju medija koji rade na principu senzacije i širenja dezinformacija, posebno na društvenim mrežama gdje ne postoji immpresum.

„ Gdje je vrlo teško intervenisati jer ne možemo doći ni do osoba koje plasiraju te informacije kakve jesu“, kažu iz Mediacentra Sarajevo.

Mediji u Tuzlanskom kantonu u potrazi za tačnim informacijama, posebno u kriznim situacijama često nailaze i na negativnu saradnju sa Insitutucijama koje bi trebale reagovati odmah. Stoga je radionica koju je organizovala naša medijska kuća imala za cilj da upravo mediji u razgovoru sa predstavnicima nekoliko Kantonalnih institucija pronađu zajednički jezik.

„ Ono što smo željeli jeste da iskorijenimo neprilagođene termine i da na najmanju mjeru svedemo senzacionalizam prilikom izvještavanja i one izvještaje koji mogu imati kontraefekat, da naruše istragu da otkriju identitet žrtve“, urednica programa RTV Slon Selma Jatić.

Nadaju se, kaže Jatić da će mediji usvojiti ove preporuke u izvještavanju te da će Tuzlanski kanton biti jedan od onih primjera dobre prakse.