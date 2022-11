Rudari stupaju u generalni štrajk 22. decembra

Pregovarački proces predstavnika Samostalnog sindikata radnika rudnika u FBiH i JP Elektroprivrede BIH okončan je danas. Nažalost, nije postignut dogovor oko usaglašavanja Kolektivnog ugovore za rudare, koji bi se trebao primjenjivati od 1. januara, 2023 godine. Za srijedu je najavljena sjednica Upravnog odbora sindikata na kojoj će kako ističu biti potvrđena najava generalnog štrajka u rudnicima u sastavu Koncerna Elektroprivrede BiH od 22. decembra.

“Predlagač JP Elektroprivreda BIH, sa upravama rudnika nije odustala od svog prijedloga, a isto tako i reprezentativni sidnikati rudara nisu odustali do svog prijedloga. Sindikat će sigurno u narednom periodu, a to je već u srijedu 30.novembra, na zakazanoj sjednici Upravnog odbora donijeti odluke i možemo slobodno reći već danas, da će jedna od odluka biti da će se najaviti generalni štarjk u svih sedam rudnika u sastavu Koncerna JP EP BIH za 22. decembar, ove godine. Ja još jednom pozivam Vladu FBiH, resorno ministarstvo da učine dodatne napore kako bi se prevazišlo stanje do srijede, da ne bi došlo do generalnog štrajka, jer svi znamo šta bi se desilo ukoliko se realizuje ova aktivnost, a svi znamo da rudari ono što kažu to i urade “ istakao je za TV Slon Zuhdija Tokić, predsjednik Sindikata Rudnika “Kreka” Tuzla.