Rukomet se vraća u Mejdan: Sloboda sutra dočekuje Leotar

Nakon niza od dvije pobjede, Rukometni klub „Sloboda“ sutra igra prvu domaću utakmicu proljetnog dijela sezone. U okviru 18. kola BH Telecom Premijer lige Bosne i Hercegovine, Crveno-crni dočekuju Rukometni klub Leotar. Cijena ulaznice je 5 KM, a utakmica se igra u 18 sati u Maloj dvorani u Mejdanu.

Šef stručnog štaba RK Sloboda, Pero Milošević, ističe da ekipa dobro radi od početka polusezone, te da će dati sve od sebe da sutra odigraju jednu kvalitetnu utakmicu portiv izuzetno dobrog protivnika.

„Ekipa Leotara je dobro pokrivena na svim pozicijama, dobro vođena, dobri su na golmanima,njihovi rezultati i pozicija na tabeli govori o kakvom se protivniku radi. Sigurno da znamo da je motor te ekipe srednji bek Stanković, koji je u odličnoj saradnji sa bekovima, posebno sa pivotom i na nama je da to spriječimo našom odbrranom da im ne dozvolimo da pokažu to najjače oružje koje imaju. Ovaj period smo radili kvalitetno i to se vidi i u ove prethodne dvije utakmice, dobili smo dobra pojačanja i klub je napravio dobar posao. Tačno ono što nam je trebalo. Momci rade odlično, igraju, bore se, dobro treniraju i sigurno da taj dobar rad na treninzima treba da se pokaže i pokazuje se i na utakmicama. Imamo malih personalnih problema, nekoliko povreda igrača, problema s virusima u ovom periodu, kao kod svih ekipa, ali moram da pohvalim odličan rad u našem medicinskom timu. Sutra na našem terenu treba da odigramo jednu kvalitetnu utakmicu, a ako budemo odigrali tako dobro kao prve dvije utakmice proljetnog dijela siguran sam da ćemo doći do željenog rezultata“, rekao je trener Milošević.

Prisutnima se potom obratio i kapiten Crveno- crnih, Emir Suhonjić.

„U goste nam dolazi ekipa Leotara iz Trebinja, ekipa koja je druga na tabeli sa 25 bodova. Ne bi bili drugi na tabeli da ne igraju tako dobro, maksimalno ih respektujemo i moramo ih respektovati jer njihovo stanje na tabeli nam tako nalaže. Odlično smo ušli u ovu drugu polusezonu sa dvije gostujuće pobjede, na što smo stvarno ponosni i to nam daje dodatan vjetar u leđa da možemo očekivati veoma uspješnu polusezonu, uspješniju od ove prve. Kao što sam i rekao mnogo nam znače ove dvije pobjede, učinit ćemo sve da sutra pred našom publikom prije svega ostavimo srce na terenu, a mislim da će iz toga doći sve one tehničke i taktičke zamisli, da ispoštujemo sve ono što trener od nas bude tražio. Probat ćemo dati i više od maksimuma kako bismo ih spriječili da budu na nekom zadovoljavajućem nivou. Kao što je i trener rekao, pojačanja su se stvarno dobro uklopila, ono što nam je trebalo tu je, tako da sam optimističan pred sutrašnju utakmicu kao i ostatak ekipe. Svaka utakmica je priča za sebe, time ćemo se voditi i iz utakmice u utakmicu probati da osvojimo što više bodova”, zaključuje Suhonjić.

Još jednom napominjemo da se utakmica protiv ekipe RK Leotar igra sutra, 17. februara, u 18 sati u Maloj dvorani u Mejdanu