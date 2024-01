Rukometaši BiH sutra igraju posljednju utakmicu na Evropskom prvenstvu

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će posljednju utakmicu na EHF EURO igrati u ponedjeljak od 18:00 sati protiv Gruzije.

Rukometaši BiH su sinoć u Mannheimu u duelu drugog kola grupe E Europskog prvenstva poraženi od Nizozemske sa 20:36 i ostali bez šansi za plasman u narednu rundu.

“Moramo biti svjesni svojih mogućnosti i kvalitete. Došli smo na EURO gdje stvaramo roster, širinu ekipe koja će učestvovati u narednom periodu. Moramo im dati minutažu da se nadograđuju. Ne smijemo zaboraviti protiv kakvih reprezentacija ovdje igramo.

Ovo je dobra škola za naše igrače, pogotovo za one koji prvi put nastupaju. Mislim da je ovo njima neprocjenjivo iskustvo, da osjete energiju, kvalitet te da osjete šta znači biti vrhunski igrač u svim segmentima. Ako izvučemo pouku, a nadam se da hoćemo, to je zalog za budućnost”, kazao je selektor i osvrnuo se na posljednji meč protiv Gruzije:

“Ako uspijemo pobijediti, mislim da će to biti vrhunski rezultat, s obzirom na to u kakvim smo okolnostima i kako je selekcija složena. Ne smijemo zaboraviti da je ova selekcija složena unutar godinu dana. I plasman na EEURO je kvalitetan korak, a sada kad smo tu, to je nadogradnja.”

Smajlagić je rekao i da nema nikakvih nesuglasica između njega i golmana našeg tima Benjamina Burića koji je nakon utakmice novinarima u Mannheimu poručio da ‘pitaju selektora’ za večerašnja dešavanja na meču sa Nizozemskom.

“Nije nikakvih nesuglasica bilo, one ne postoje, ne znam zašto bi postojale. Porazi su sastavni dio sporta. Morate se naučiti ponašati i kad naiđete na jačeg protivnika, kada gubite. Izvući iz toga pouke i zaključke.”