Rukometaši BiH u Skenderiji poraženi od Crne Gore

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je drugi poraz u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. u Njemačkoj. Izabranici selektora Irfana Smajlagića su u susretu drugog kola kvalifikacija večeras u Sarajevu, u dvorani “Mirza Delibašić” KSC Skenderija poraženi od selekcije Crne Gore sa 25:36.

Rukometaši BiH prikazali su lošu igru i doživjeli još jedan težak poraz, nakon što su u prvom kolu u Maruiboru izgubili od Slovenije sa 28:20.

Tokom cijele utakmice gostujući rukometaši bili su bolji rival, lako su dolazili do prostora za šut i već nakon prvih 30 minuta imali deset golova prednosti.

Na početku drugog poluvremenu rukometaši BiH zaigrali su nešto bolju odbranu, golmah Ahmetašević je odbranio četiri napada Crnogoraca, a sa tri vezana gola BiH je uspjela da smanji zaostatak na sedam golova. No, to je bilo sve što su rukometaši BiH uspjeli da urade s obzirom na to da su u nastavku gosti ponovo vratili dvocifrenu prednost i došli do druge pobjede u kvalifikacijama.

Najefikasniji u reprezentaciji BiH bio je Marko Davidović sa devet pogodaka, dok su Crnu Goru vodili Miloš Vujović sa osam i Nemanja Grbović sa sedam golova.

U drugom susretu u grupi Slovenija je u gostima savladala Kosovo sa 29:24.

Kvalifikacije se nastavljaju u martu sljedeće godine kada rukometaši BiH igraju dvomeč sa selekcijom Kosova.

RTV Slon/ Fena