Rukometaši Slobode danas igraju posljednju ligašku utakmicu sezone

Rukometni klub Sloboda danas igra posljednju ligašku utakmicu ove sezone.

Danas u 18 sati će se u Mejdanu sastati s ekipom Kaknja, a tim povodom obratili su se pomoćni trener ekipe Slobode Nedim Đug i rukometaš Crveno-crnih Enes Skopljak.

„U zadnjem kolu dolazi nam ekipa Kaknja koja je prošle godine već takoreći ispala iz Premijer lige. U svakom slučaju čestitam im što su izdržali ovo do kraja, mnoge ekipe bi vjerovatno davno napustile takmičenje. Što se nas tiče, ovu utakmicu ćemo odigrati kao neku trening utakmicu, priprema i sve je okrenuto prema Final Four-u u Vogošći. Ovu sedmicu smo radili jako dobro, naredna sedmica trebala bi da bude samo uigravanje ekipe za tu utakmicu u Vogošći.

Kada je riječ o ovoj prvenstvenoj utakmici, mislim da će svi igrači dobiti šansu da igraju i pokažu koliko mogu”.

Đug je istakao da za utakmicu neće biti spreman samo pivot Haris Buljina koji i dalje ima problema sa povredom.

Prisutnima se potom obratio i Enes Skopljak.

„Mi u subotu protiv Kaknja igramo našu posljednju utakmicu u ovoj sezoni. Ekipa Kaknja je mislim najmlađa u historiji Premijer lige BiH i ispali su već iz lige, ali i ja ću im kao i naš pomoćni trener Nedim čestitati, zaista nije jednostavno igrati iz kola u kolo i primati tolike golove i poraze i i dalje časno i dostojanstveno ostati u Premijer ligi.

Mi smo odradili neki mini ciklus priprema predodređenih za ovu i iduću sedmicu. Sve oči su uprte u Final Four Kupa, u našu prvu utakmicu protiv Vogošće u subotu u 15 sati. To je naš, takoreći, highlight sezone. Na polusezoni je ova ekipa dosta promijenila roster, bili smo svi svjesni, i mi koji smo došli i ovi koji su ostali, da je Izviđač napravio ogromnu razliku nad svim ekipama i samo se čekao trenutak kad će oni potvrditi svoju titulu. Naš highlight sezone je Kup, znali smo šta želimo, dat ćemo sve od sebe da to odigramo na najbolji mogući način i da damo 100% od sebe, svaki od nas”.

Enes Skopljak je također naglasio da će ekipa pristupiti ozbiljno utakmici protiv ekipe Kaknja.

Obojica su pozvali navijače da dođu u što većem broju podržati ekipu i oproste se od ove sezone.