Rukometaši Slobode poraženi u Mejdanu, Zrinjski odnio bodove iz Tuzle

RTV SLON
Foto: Darko Zabuš/ RK Sloboda

Rukometaši tuzlanske Slobode u 16. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine poraženi su u Mejdanu od mostarskog Zrinjskog rezultatom 25:31, na poluvremenu je bilo 11:20 za goste.

Crveno-crni sastav, koji s klupe predvodi Emir Suhonjić, susret je otvorio vodstvom 3:1 i nagovijestio dobru partiju pred domaćom publikom. Ipak, iskusnija ekipa iz Mostara brzo je uspostavila ravnotežu, preokrenula rezultat i potom stekla osjetniju prednost, koja je do sredine prvog dijela narasla na pet golova razlike.

Do odlaska na odmor Zrinjski je dodatno povećao prednost i na pauzu otišao s visokih 11:20.

U nastavku su Tuzlaci zaigrali znatno odlučnije i agresivnije u odbrani, što im je donijelo bolji ritam u napadu. Drugo poluvrijeme pripalo je domaćem timu rezultatom 14:11, ali to nije bilo dovoljno da se ugrozi prednost gostiju, koji su susret mirno priveli kraju.

Najefikasniji u redovima Slobode bio je Armin Bulić sa 12 postignutih golova, dok je golman Adi Bečić imao zapaženu partiju među stativama. Kod Zrinjskog su se istakli Ivano Brkić sa šest i Ante Škrobo sa pet pogodaka.

Nakon ovog kola Sloboda ostaje na četiri pobjede i osam osvojenih bodova, dok je Zrinjski upisao desetu pobjedu u sezoni i stigao do 20 bodova.

