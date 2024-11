Rukometaši Slobode sutra dočekuju Krivaju

Rukometaši Slobode sutra u 19 sati u Mejdanu dočekuju ekipu Krivaje.

Utakmica se igra u okviru 7. kola rukometne Premijer lige BiH.

Nakon poraza od Izviđača u prošlom kolu, Sloboda zauzima osmu poziciju na tabeli sa pet bodova. Krivaja je nakon pobjede nad Konjuhom na trećem mjestu sa osam bodova.

„U nekom smo malo žešćem ritmu odigravanja utakmica. Ovo će nam biti 11. utakmica od početka sezone s tim što smo imali ta dva ciklusa, gdje u nekih 20 do 24 dana igramo pet utakmica i sigurno da to ostavi neke sitne povredice kod igrača kroz koje oni igraju. Pored toga, izuzev Bože Vujovića, nemamo neku ozbiljniju povredu, on jedini neće konkurisati za sutrašnji sastav. Većina treninga je bila posvećena oporavku, uz to su sadržavali i taktičke elemente. Znamo da nam dolazi tradicionalno dosta nezgodna ekipa koja igra mnogo bolje kući nego u gostima, međutim mi nemamo pravo na kiks ne smijemo upisati nikakve bodove unaprijed nego sutra se boriti kao da je evropska utakmica protiv Winterthura recimo. Imamo danas još jedan trening da utanačimo neke detalje i motivisani i spremni dočekamo sutrašnju utakmicu“, rekao je šef Stručnog štaba Mirko Mikić.