Rukometaši Slobode večeras u Mejdanu dočekuju Zrinjski

Povodom utakmice 16. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine u kojoj rukometaši Slobode večeras od 19 sati u Maloj dvorani SKPC Mejdan dočekuju SRK Zrinjski Mostar, jučer je u prostorijama kluba održana press konferencija.

Medijima su se obratili šef stručnog štaba Emir Suhonjić i igrač Adriano Ćorić, koji su istakli da je ekipa nakon detaljne analize protivnika i intenzivnih priprema spremna za novi izazov.

Šef stručnog štaba Emir Suhonjić naglasio je kvalitet mostarskog tima, ali i vjeru u sopstvene mogućnosti.

„U goste nam stiže veoma kvalitetna ekipa Zrinjskog. Moramo dati maksimum svojih mogućnosti ukoliko želimo ostvariti povoljan rezultat. Trudimo se da iz kola u kolo podižemo nivo igre, te ukoliko ponovimo izdanje iz Goražda, imamo se čemu nadati“, kazao je Suhonjić.

On je uputio i poziv navijačima da podrže mladi sastav Slobode, ističući da je podrška s tribina važan faktor.

Novi član tuzlanskog kluba Adriano Ćorić, koji je karijeru započeo upravo u Zrinjskom, osvrnuo se na atmosferu u ekipi i očekivanja pred meč.

„Iako sam odnedavno član Slobode, prihvaćen sam fenomenalno. Ekipa je mlada, puna energije i to se osjeti na svakom treningu. Sutra nas očekuje zahtjevna utakmica, a kao bivši igrač Zrinjskog, siguran sam da će publika gledati brz i kvalitetan rukomet. Trener nas je odlično pripremio, analizirali smo sve njihove segmente i znamo koje su njihove najjače tačke u odbrani i one koje trebamo napasti, ali i na koga moramo obratiti posebnu pažnju u našoj defanzivi“, izjavio je Ćorić.

Dodao je da ključ uspjeha vidi u zajedništvu ekipe.

„Ako ispoštujemo dogovor iz svlačionice, siguran sam da će dva boda ostati u Tuzli“, poručio je Ćorić.

Utakmica između RK Sloboda i SRK Zrinjski Mostar igra se večeras s početkom u 19:00 sati u Maloj dvorani SKPC Mejdan.