SAD pozdravile odluku Evropskog vijeća

Sjedinjene Američke Države pozdravljaju odluku Evropskog vijeća o otvaranju pregovora o pristupanju sa Bosnom i Hercegovinom, objavila je danas Ambasada SAD-a na svom službenom profilu na platformi X (Twitter) .

“The United States welcomes the European Council’s decision to open accession negotiations with Bosnia and Herzegovina. This is an important milestone in BiH’s history and a key step toward securing the country’s rightful place in the Euro-Atlantic community of nations.”

Iz ambasade naglašavaju da je ovo je važna prekretnica u historiji BiH i ključni korak ka njenom punopravnom mjestu u euro-atlantskoj zajednici naroda.

– Sjedinjene Američke Države će nastaviti podržavati teritorijalni integritet, suverenitet i multietnički karakter Bosne i Hercegovine, te pomagati u napretku ka članstvu u Evropskoj uniji – navodi se u objavi.

RTV Slon/FENA