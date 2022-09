Sahrana Kraljici Elizabeti II planirana za 19. septembar

Kraljica Elizabeta II bit će sahranjena u ponedjeljak 19. septembra.

Na web stranici Kraljevske porodice objavljen je detaljan program prije i poslije sahrane.

“Državna sahrana Njenog Veličanstva Kraljice održaće se u Vestminsterskoj opatiji u ponedeljak 19. septembra u 11:00 po BST. Prije državne sahrane, kraljica će ležati u Westminster Hallu četiri dana, kako bi omogućila javnosti da oda počast.

Kraljičin kovčeg trenutno se nalazi u balskoj dvorani u dvorcu Balmoral. Kovčeg Njenog Veličanstva putuje u Edinburg sutra, u nedelju 11. septembra, drumom, da bi stigao u palatu Holyroodhouse, gde će odmarati u prestonoj sobi do popodneva u ponedeljak 12. septembra.

Popodne u ponedjeljak 12. septembra, u predvorju palače Holyroodhouse bit će formirana procesija koja će prenijeti kovčeg u katedralu St Gilesa u Edinburgu. Kralj i članovi kraljevske porodice će učestvovati u procesiji i prisustvovati službi u katedrali St Gilesa za primanje kovčega.

Kovčeg Njenog Veličanstva će tada ležati u katedrali St Gilesa, koju će čuvati Vigils iz Kraljevske kompanije strelaca, kako bi se omogućilo narodu Škotske da oda počast.

U utorak, 13. septembra popodne, Kraljičin kovčeg će otputovati iz Škotske avionom Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva sa aerodroma u Edinburgu, koji će stići na RAF Northolt kasnije te večeri. Kovčeg će na putovanju pratiti Kraljevska princeza.

Kraljičin kovčeg će potom biti prebačen u Bakingemsku palatu cestom, da se odmara u Bow Room. U srijedu, 14. septembra poslijepodne, kovčeg će biti prenešen u procesiji na vagonu kraljevske konjske artiljerije Kraljevske trupe od Bakingemske palate do Vestminsterske palate, gde će kraljica ležati u Vestminsterskoj dvorani do jutra Državne sahrane.

Povorka će putovati kroz Queen’s Gardens, The Mall, Horse Guards and Horse Guards Arch, Whitehall, Parliament Street, Parliament Square i New Palace Yard. Nakon što kovčeg stigne u Westminster Hall, nadbiskup Canterburyja će održati kratku službu uz asistenciju Prečasnog dr Davida Hoylea, dekana Westminstera, a kojoj će prisustvovati Kralj i članovi kraljevske porodice, nakon čega će ležati u državi. će početi.

Tokom Ležanja u državi, građani će imati priliku da posjete Westminster Hall kako bi odali počast kraljici. Ujutro u ponedjeljak, 19. septembra, ležanje u državi će se završiti i kovčeg će u procesiji biti odnesen iz Vestminsterske palate do Westminsterske opatije, gdje će se održati Državna pogrebna služba.

Nakon državne sahrane, kovčeg će putovati u procesiji od Westminsterske opatije do Wellington Archa. Od Wellington Archa, Kovčeg će otputovati u Windsor, a kada tamo, Državna mrtvačka kola će putovati u procesiji do kapele Svetog Đorđa, zamka Windsor preko Duge šetnje. Služba predaje će se zatim održati u kapeli Svetog Đorđa” – stoji u saopćenju Kraljevske porodice.