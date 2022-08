Sapna – Narodnoj kuhinji potrebne donacije za daljne pružanje pomoći ugroženima

Humanitarna organizacija ‘Help Others Salzburg’, svakodnevno, u svojoj narodnoj kuhinji u Sapni priprema obroke za 78 korisnika.

Volonteri Help Others-a svježe pripremljenu hranu korisicima odvoze na kućne adrese. Radi se uglavnom o populaciji starijih i bolesnih sugrađana koji trebaju pomoć.

– Broj korisnika se redovno mijenja između 80 do 100 onih koji trebaju našu pomoć u općini Sapna i zvorničkim povratničkim naseljima – izjavio je direktor organizacije Help Others Salzburg Dževad Islamović.

Organizacija se finansira isključivo donacijama bh. ljudi koji žive i rade u zemljama Evrope, ali i onih iz BiH.

– Ljudi nam mogu donirati poljoprivredne proizvode, namirnice koje koriste u svojim kućama, meso, uplatiti finansijsku pomoć putem naših računa koje mogu naći na stranici H.O. Help Others – izjavio je Islamović.

Help Others Salzburg je prije nešto više od pet godina krenuo u ambiciozan projekat osnivanja organizacije koja bi pomogla građanima Bosne i Hercegovine slabijeg imovinskog stanja, što je rezultiralo implementacijom projekata vrijedih više od tri miliona eura.

– Radili smo projekte od izgradnje stambenih objekata za socijalno ugrožene porodice do obezbjeđivanja boljih uslova za život sugrađanima u potrebi. Redovno učestvujemo u projektima koji će unaprijediti obrazovanje i edukaciju djece iz Podrinje – izjavio je Islamović za Fenu.

U Kalesiji je ova organizacija otvorila prvi Humanitarni centar za djecu, gdje roditelji iz Kalesije i okolnih općina mogu doći sedmično kako bi dobili sedmično potrebne namirnice, odjeću, obuću i higijenske potrebštine za djecu.

O svim potencijalim korisnicima odlučuju u općinskim centrima za socijalni rad, ali oni u potrebi osoblju Help Others Salzburg se mogu javiti u svakom trenutku teškog perioda u životu.

