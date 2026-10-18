SDA dobila još jedan mandat u Skupštini TK, promjene i u drugim kantonima

SDA je prema najnovijim preliminarnim izbornim rezultatima osvojila dodatni mandat u Skupštini Tuzlanskog kantona, dok je SBB izgubio jedno zastupničko mjesto. Promjene u raspodjeli mandata zabilježene su i u još tri kantona, kao i u jednoj izbornoj jedinici za Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH.

Do pomjeranja je došlo nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine počela evidentirati glasove pristigle poštom i korigovati ranije unesene rezultate Općih izbora 2026. godine.

U odnosu na rezultate objavljene 16. oktobra, SDA je dobila dva dodatna mandata u kantonalnim skupštinama, HDZ BiH jedan, dok je politički subjekt Glas naroda prešao izborni prag u Bosansko-podrinjskom kantonu.

SDA sada ima 14 mandata u Skupštini TK

Najnoviji obračun pokazuje da SDA u Skupštini Tuzlanskog kantona ima 14 zastupničkih mjesta, jedno više nego prema prethodnim rezultatima.

Dodatni mandat pripao je Suvadi Džuzdanović iz SDA, dok je mjesto izgubio Edis Trumić iz SBB-a.

SBB prema novoj raspodjeli ostaje na jednom zastupniku u Skupštini TK, a za povratak drugog mandata nedostaje mu 41 glas.

Ovakav odnos snaga još nije konačan jer Centralna izborna komisija nije završila obradu svih glasova.

Promjene u Zeničko-dobojskom i Srednjobosanskom kantonu

U Zeničko-dobojskom kantonu SDA je dobila 15. mandat, koji je prema ranijoj raspodjeli pripadao SDP-u.

U skupštinske klupe prema novim rezultatima ulazi Selmir Delić iz SDA, dok mandat gubi Almir Babajić iz SDP-a. Za povratak zastupničkog mjesta SDP-u trenutno nedostaje 31 glas.

Na promjenu su uticali i glasovi pristigli poštom, među kojima je SDA dobila 161, a SDP 30 glasova.

U Srednjobosanskom kantonu HDZ BiH povećao je broj mandata na osam, dok SDA sada ima 11 zastupničkih mjesta.

Mandat je dobila Josipa Lozančić iz HDZ-a BiH, a izgubio ga je Jasminko Ratkušić iz SDA. Na ovakav raspored posebno su uticali glasovi iz inostranstva, kojih je HDZ BiH dobio 1.273, a SDA 155.

Glas naroda prešao izborni prag u BPK

Promjena je zabilježena i u Bosansko-podrinjskom kantonu, gdje je Glas naroda sa 356 glasova prešao izborni prag od 351 glasa.

Ovaj politički subjekt sada ima jedan mandat, koji je prema ranijim rezultatima pripadao Narodu i pravdi.

U Skupštinu BPK prema trenutnom obračunu ulazi Daliborka Milović iz Glasa naroda, dok mandat gubi Lejla Ćatović iz NiP-a.

Raspodjela je posebno neizvjesna jer je Glas naroda svega pet glasova iznad izbornog praga. U ovom kantonu obrađeno je 35 od ukupno 36 biračkih mjesta, a glasovi pristigli poštom još nisu evidentirani.

HDZ BiH dobio direktni mandat u Parlamentu FBiH

Promjene su zabilježene i u osmoj izbornoj jedinici za Predstavnički dom Parlamenta FBiH, koja obuhvata Srednjobosanski kanton.

HDZ BiH prema novim rezultatima osvaja treći direktni mandat, koji je ranije pripadao SDA.

U Predstavnički dom tako bi trebao ući Marijan Marjanović iz HDZ-a BiH, dok direktni mandat gubi Nisvet Hrnjić iz SDA.

Na promjenu su uticali glasovi pristigli poštom, među kojima je HDZ BiH osvojio 1.314, a SDA 149 glasova.

Ipak, očekuje se da bi SDA mogla zadržati ukupan broj zastupničkih mjesta zahvaljujući raspodjeli kompenzacijskih mandata.

Centralna izborna komisija BiH još nije utvrdila konačne rezultate niti zvanično potvrdila raspodjelu mandata. U pojedinim izbornim jedinicama preostaje unos glasova iz odsustva, mobilnih timova i diplomatsko-konzularnih predstavništava, što može dovesti do novih promjena.