Sedam osoba zatražilo pomoć nakon sudara autobusa u Husinu, jedan pacijent zadržan u bolnici

RTV SLON

Na magistralnom putu Tuzla–Sarajevo, u mjestu Husino, jutros je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovao autobus javnog prevoza putnika. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla medicinsku pomoć zatražilo je sedam osoba, a jedan pacijent zadržan je na bolničkom liječenju.

Pacijent inicijala H. B. hospitaliziran je na Klinici za ortopediju i traumatologiju zbog povreda donjih ekstremiteta.

Saobraćajna nezgoda prijavljena je jutros oko 6:10 sati. Na mjesto događaja upućene su policijske patrole Policijske stanice Zapad i ekipa Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla.

Uviđaj obavljaju istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla, uz prisustvo vještaka saobraćajne struke i pod nadzorom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Saobraćaj na ovoj dionici magistralnog puta obustavljen je od 7 sati do okončanja uviđaja, a odvija se alternativnim pravcima.

pročitajte i ovo

Vijesti

U Tuzli završena obuka policijskih pregovarača iz tri policijske agencije

Vijesti

Pretresi širom Tuzlanskog kantona: Oduzeti oružje, sumnjiva droga i novac

Tuzla i TK

Policija TK dobija dodatnu obuku: U Tuzli se usavršavaju policijski pregovarači

BiH

Sudar dva autobusa iz BiH u Njemačkoj, saobraćaj satima otežan

Vijesti

MUP TK prodaje otpisane registarske tablice kao otpad: Objavljen javni poziv

Vijesti

Saobraćajna nesreća u Tuzli: Automobilom udarena pješakinja u ulici Mirze Delibašića

DNEVNI KVIZ

Završen ovosedmični Dnevni kviz, poznat dobitnik nagrade

Sport

Sloboda Energoinvest danas gostuje Gradini, Tuzlaci žele nastaviti pobjednički niz

Vijesti

Od 25. oktobra mijenjaju se termini jeftine struje u BiH, evo kada uključivati uređaje

Vijesti

U Tuzlanskom kantonu lani više od milion dana bolovanja, najčešći razlog bolovi u leđima

Vijesti

Sutra počinje zimsko računanje vremena: Kazaljke pomjeramo jedan sat unazad

Učitati više