Sedam osoba zatražilo pomoć nakon sudara autobusa u Husinu, jedan pacijent zadržan u bolnici

Na magistralnom putu Tuzla–Sarajevo, u mjestu Husino, jutros je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovao autobus javnog prevoza putnika. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla medicinsku pomoć zatražilo je sedam osoba, a jedan pacijent zadržan je na bolničkom liječenju.

Pacijent inicijala H. B. hospitaliziran je na Klinici za ortopediju i traumatologiju zbog povreda donjih ekstremiteta.

Saobraćajna nezgoda prijavljena je jutros oko 6:10 sati. Na mjesto događaja upućene su policijske patrole Policijske stanice Zapad i ekipa Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla.

Uviđaj obavljaju istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla, uz prisustvo vještaka saobraćajne struke i pod nadzorom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Saobraćaj na ovoj dionici magistralnog puta obustavljen je od 7 sati do okončanja uviđaja, a odvija se alternativnim pravcima.