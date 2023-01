Šest kandidata za jednu poziciju – Da li je u Tuzli zabilježena zloupotreba javnih sredstava i resursa ?

Odlukom Centralne izborne komisije BiH raspisani su prijevremeni izbori za gradonačelnika čak četiri grada i načelnike dvije općine koji će biti održani 5. februara ove godine.

Za prijevremene izbore ovjereno je 11 kandidatskih listi predloženih od pet političkih stranaka i jedne koalicije. Ovjereno je također i sedam nezavisnih kandidata za učešće na prijevremenim izborima u šest općina i gradova.

Kada je u pitanju Tuzla građani će na raspolaganju imati šest kandidata. Prijevremeni izbori u Tuzli bi trebali donijeti određene promjene, jer će se nakon 22 godine na čelu grada naći novo lice.

U utrci za mandat gradonačelnika Tuzle našla su se dva kandidata koje je predložila stranka te četiri nezavisna kandidata i to:

03108 1. DERVIŠ ČIČKO (NEZAVISNI KANDIDAT )

03106 1. MIRNES AJANOVIĆ – (NEZAVISNI KANDIDAT)

02456 1. HALID ŽIGIĆ – (NEZAVISNI KANDIDAT)

00008 1. ZIJAD LUGAVIĆ ( SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH)

03110 1. ALMIR ARNAUT – NEZAVISNI KANDIDAT

00877 1. OMER BERBIĆ (NAŠA STRANKA)

Medijsko predstavljanje političkih subjekata počinje 15 dana prije održavanja izbora odnosno od 21. januara 2023. godine. Tada počinje i neposredno obraćanje političkih subjekata putem elektronskih medija. S obzirom na to da se radi o kandidaturi za gradonačelnika, iz Koalicije “Pod lupom” ističu da očekuju korektnu kampanju.

“Kao građanka i kao birač na predstojećim izborima, očekujemo fer i korektnu kampanju, posebno što govorimo o mandatu koji će trajati do sljedećih izbora, posebno što govorimo o činjenici da nakon dugo godina dolazimo u situaciju da ćemo imati novog gradonačelnika. Očekujemo od kandidata da predstave šta će to oni lično donijeti nama građanima i građankama”, kazala je za RTV Slon Jelena Tanasković – Mićanović, koordinatorica za javne politike Koalicije “Pod lupom”.



Kako navodi Mićanović, za fer i korektnu izbornu kampanju potrebno je bolje precizirati tu oblast kako ne bi došli u situaciju da određeni politički subjekti počinju kampanju mnogo ranije od predviđenih rokova.

“Onda se obesmišljava postojanje perioda izbornih kampanja, ako se ona može voditi uvijek, zašto je ograničavamo na 30 dana i obratno, ako treba trajati samo 30 dana onda trebaju postojati i neke sanckije kada se to krši, a ne samo kada se krši plaćenim oglašavanjem”, istakla je koordinatorica za javne politike Koalicije “Pod lupom”.



A da bi izbori i izborne kampanje zaista tako i prošle, Visoki predstavnik Christian Schmidt krajem jula prošle godine iskoristio je bonske ovlasti te nametnuo izmjene i dopune Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Kako je tada istakao, izmjene su donesene u paketu transparentnosti, koji će osigurati fer i slobodnu kampanju. Izmjene i dopune Izbornog zakona između ostalog podrazumijevaju i zloupotrebu javnih sredstava i resursa koje se odnose na :

uključivanje državnih službenika koji su podređeni kandidatu u obavljanju poslova u radnom vremenu u cilju promocije kandidata ili političkih subjekata;

korištenje prostorija javnih ustanova i organa za obavljanje predizbornih aktivnosti ako korištenje istih prostorija nije zagarantovano drugim kandidatima i političkim subjektima pod istim uslovima;

korištenje sredstava komunikacije, informacionih usluga, kancelarijske opreme javnih ustanova i organa za izbornu kampanju;

korištenje sredstava prevoza u vlasništvu državnih, entitetskih, gradskih, kantonalnih ili općinskih organa i organizacija bez naknade ili po sniženim naknadama za aktivnosti kampanje.

prikupljanje potpisa ili izborna kampanja koju provode lica koja obavljaju izabrane funkcije ili su državni službenici, tokom službenih aktivnosti ili događaja koje organizuje javna ustanova ili organ.

Funkciju vršioca dužnosti gradonačelnika Tuzle trenutno obavlja Zijad Lugavić koji je i kandidat SDP –a za gradonačelnika na predstojećim izborima. Samim tim Lugavić je u određenoj prednosti u odnosu na druge kandidate, no samim tim su i njegove aktivnosti, pojašnjavaju iz Koalicije, pod pojačanim nadzorom, obzirom na izmjene koje je uveo visoki predstavnik.

“Na nečiju žalost na nečiju radost, neko je uvijek u tom momentu u prednosti, međutim treba obratiti pažnju da li će doći do tih zloupotreba ili ne”, navodi Jelena Tanasković Mićanović, koordinatorica za javne politike Koalicije “Pod lupom”.



“Ne može se zanemariti da je neko premijer Vlade ili u Parlamentu, on mora nastaviti svoje aktivnosti kao državni službenik, ali postoji tu mogućnost da u danu kada obavlja službene obaveze ne može voditi izborne aktivnosti”, ističe Vehid Šehić, politički analitičar.

Dok izborna šutnja počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta i traje do zatvaranja, dva dana prije otvaranja biračkih mjesta počinje zabrana objavljivanja rezultata ispitivanja javnog mnijenja i traje do zatvaranja biračkih mjesta. Tačnije od trećeg februara od sedam sati, do petog februara do zatvaranja biračkih mjesta.

Između šest kandidata za gradonačelnika Tuzle na prijevremnim izborima birat će, prema podacima od 6. decembra prošle godine, ukupno 111.492 birača. Od toga je 109.923 redovnih birača, 166 birača u odsustvu i 1403 birača koji glasaju izvan BiH. Ovi podaci nisu konačni jer će CIK broj upisanih birača u centralni birački spisak obaviti najkasnije do 18. januara ove godine.

“ V.d. gradonačelnika Zijad Lugavić ostat će na toj poziciji do petog februara. Njega su izabrali vijećnici i to je njihova volja, a kakva je volja i izbor građana znat ćemo nakon objavljivanja rezultata”

Utvrđivanje i objavu rezultata prijevremenih izbora Centralna izborna komisija objavit će najkasnije u roku od 15 dana nakon dana održavanja izbora, odnosno do 20. februara 2023. godine.