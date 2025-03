Šetnjom „zaJEDNO 2025“ ukazano na podršku u inkluziji osoba sa Down sindromom

U povodu obilježavanja Svjetskog dana osoba sa Down sindromom, Mreža udruženja „Moje pravo“ organizovala je 2. šetnju za djecu i osobe sa invaliditetom pod nazivom „zaJEDNO“. Prisutni su na ovaj način željeli podignuti svijest o značaju inkluzije za djecu, ali i sve osobe sa invaliditetom.

I ovog 21. marta Hana je obukla šarene čarape, jer simbolizuju njen dan. S ponosom nam priča kako će ga obilježiti zajedno sa prijateljima i porodicom, posebno nakon nedavnih sportskih postignuća.

„Dobila sam zlato, dobila sam prvo mjesto i bacala sam kuglu na 100 metara.“ kazala nam je Hana Pasarić.

Osim Hane, šetnji za osobe sa invaliditetom se pridružio i Dženan. Kaže da se svakog 21. marta osjeća posebno, jer za njega on predstavlja dan kada sve brige nestaju, a najveća briga mu je zaposlenje, kojeg bi rado volio da ima. Ipak, osmijeh sa lica ne skida.

„Dobro je, osjećam se dobro. Moj dan, ja se osjećam dobro.“ kazao je Dženan.

Cilj ovogodišnje šetnje je podizanje svijesti o potrebi podrške djeci i osobama sa Downovim sindromom i drugim poteškoćama u razvoju. Organizatori ističu kako sve osobe sa invaliditetom moraju biti jednak dio društva, posebno kada je riječ o zapošljavanju.

„Podržati ih spram njihovih mogućnosti da se mogu zaposliti i raditi i biti ravnopravni sa svim ostalima.“ kazala je Zumra Bečić, predstavnica Udruženja „Hrabro srce“ Tuzla.

„Jako puno je tu izazova sa kojima se susrećemo kao defektolozi. Zakon je tu, on postoji ali u praksi imamo drugačiju sliku, ali mi ćemo raditi na jačanju pozitivne slike i trudit ćemo se da gradimo partnerske odnose sa svima“ dodala je Zerina Safur, predsjednica Udruženja diplomiranih defektologa TK „Cognita“

Iz Udruženja građana „Imam pravo“ smatraju kako će nedavne odluke Doma naroda dodatno otežati zapošljavanje osoba sa invaliditetom i Down sindromom.

„Zamjerke su nam što su izbacili odredbu već postojeću o osnivanju radnih centara. To su ustvari ustanove i organizacije koje zapošljavaju osobe koje se ne mogu zaposlit nit pod opštim nit pod posebnim ulovima. Sada u novom zakonu ne postoji mogućnost da se te osobe zaposle i to je naša najveća zamjerka. Druga zamjerka je to što se osobe sa procentom invaliditeta 90 i 100 posto brojati kao dvije zaposlene osobe sa invaliditetom što također smatramo diskriminacijom prema osobama sa manjim procentom invaliditeta.“ kazao je Vahidin Nurikić, predsjednika Udruženja građana “Imam pravo”.

A koliko je težak život osoba sa Down sindromom, najbolje znaju majke. Ajša već dvadeset godina brine o sinu Mehi. Kaže da se svakodnevno susreću za raznim izazovima kako u društvu tako i u okruženju, posebno kada je riječ o zaposlenju i inkluziji njenog sina.

„Nailazimo na svakakve prepreke ali opet izdrižimo i prevaziđemo. Nemaju baš nikakve podrške kakve treba. Mi se eto borimo za njih.“ rekla je Ajša Hadžić.

Brojna udruženja, građani i škole šetali su od BKC TK do Trga slobode gdje su zajedno poslali poruku da su osobe sa Down sindromom savršene, samo na malo drugačiji način.