Sezona godišnjih odmora: Šta sve možete prenijeti preko granice?

Sezona je godišnjih odmora, a za građane Bosne i Hercegovine jadranska obala je najprivlačnija destinacija. Uz stroge propise Evropske unije, postavlja se pitanje šta građani smiju prenijeti preko granice i u kojim količinama?

Ukoliko se spremate za ljetovanje, svakako da ćete posebnu pažnju obratiti na vaš prtljag, odnosno ono što u njega spremate. Kazne za nepoštivanje zakonskih regulativa Evropske unije su visoke, a kako biste izbjegli neugodnosti na granicama i bezbrižno putovali, potrebno je informisati se na vrijeme.

Kada putujete u zemlje Evropske unije, kod sebe morate imati lični prtljag u vrijednosti do 300 eura. Putnici mlađi od 15 godina sa sobom mogu ponijeti prtljag u vrijednosti do 150 eura. Šta znači taj lični prtljag i kakvog on karaktera mora biti?

„To je zapravo ona roba koju mi nosimo za putovanje na godišnji odmor, sve ono što nam je potrebno u nekom razumnom periodu, u razumnoj količini, za neki vremenski period od pet, sedam do 10 dana. Ta roba ne smije da ima komercijalni karakter, odnosno sve ono što nosimo sa sobom ne smijemo dalje da prodajemo“, kazala je Darjana Maglov, portparolka UINO BiH.

Spisak onoga što konkretno možete unijeti u susjednu Hrvatsku nije dug, a najvažnije je pridržavati se dozvoljene količine.

Dozvoljeno unijeti:

40 cigareta ili 20 cigarilosa ili 10 cigara ili 50 grama duhana ili 10 ml e-tekućine.

Drumski saobraćaj: Alkohol i alkoholna pića > 22 posto volumena jedan litar.

S udjelom alkohola ≤ 22 posto– dva litra ili vina četiri litra ili piva 16 litara.

Zračni saobraćaj: Alkohol i alkoholna pića > 22 posto jedan litar.

S udjelom alkohola ≤ 22 posto do dva litra ili vina četiri litra ili pivo 16 litara.

Mlijeko u prahu za dojenčad i posebna hrana koja se koristi zbog medicinskih razloga do 2 kg.

Hrana za kućne ljubimce koja se koristi iz zdravstvenih razloga do 2 kg.

Svježa, očišćena riba do 20 kg.

Jaja i med do 2 kg.

Mlijeko, mesni i mliječni proizvodi nisu dozvoljeni, tako da će vam na granici oduzeti čak i sendvič ukoliko je napravljen sa suhomesnatim proizvodima. Kazne za one koji se ne pridržavaju propisa su izuzetno visoke.

„Važno je da se građani Bosne i Hercegovine pridržavaju svih propisa budući da su zaista visoke kazne ukoliko se ne pridržavate. One iznose od 800 do 25 hiljada KM ukoliko radite ono što ne biste trebali i nosite robu u nekoj velikoj vrijednosti“, pojašnjava Darjana Maglov, portparolka UINO BiH.

S druge strane, ukoliko se odlučite za obalu susjedne Crne Gore, propisi nisu toliko rigorozni, budući da Crna Gora, baš kao i Bosna i Hercegovina važi za zemlju trećeg svijeta.

Dozvoljeno je 200 cigareta ili 100 cigarilosa ili 50 cigara ili 250 grama duhana. Što se tiče alkohola, dozvoljen je jedan litar alkohola i alkoholnih pića s udjelom alkohola većim od 22 posto volumena, a s udjelom alkohola 22 posto i manje – dva litra ili četiri litra nepjenušavog vina. Turisti u svom prtljagu mogu imati sušeno voće, povrće, sirovu kafu, začine, čajeve, ukupne težine do kilogram te tri kilograma svježeg voća i povrća, osim krompira.

Bez obzira kamo putujete, važno je napomenuti da postoji i ograničena količina lijekova koje možete ponijeti sa sobom.

„Svi koji nosite lijekove za ličnu upotrebu u smislu onih koji su nam potrebni protiv glavobolje, zubobolje, sirupa za snižavanje tjelesne temperature, zbog toga vas niko neće vratiti sa graničnog prijelaza i niko vam neće oduzeti te lijekove. Oni koji su pokriveni sa određenom terapijom, tu moraju biti pokriveni najviše do mjesec dana uz odgovarajući nalaz ljekara“, govori Darjana Maglov, portparolka UINO BiH.

Na kraju, ono što trebate imati na umu jeste da preko granice sa sobom možete ponijeti do 10 hiljada eura gotovine, dok sve preko tog iznosa morate prijaviti na carini.