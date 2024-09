Sindrom sagorijevanja: Šta kada strast postane teret?

Šta je burnout ili sagorjevanje? Je li sindrom, je li niz simptoma ili bolest današnjice? Znamo li razliku između stresa i burnouta? Koji su njegovi znakovi? Možemo li sagorjevanje prevenirati? Može li se sindrom sagorijevanja liječiti? Zašto nam je važna mentalna higijena na radnom mjestu? Sve su ovo pitanja za čijim odgovorima tragamo u novom izdanju podcasta “Taboo Show”.

Burnout sindrom je pojam u medicinskoj literaturi koji dobiva sve veći značaj u svakodnevnom životu zbog velike usredotočenosti na posao i karijeru, visoki intenzitet rada i često zahtjevne radne zadatke s kojima se zaposlene osobe svakodnevno susreću. Burn out sindrom, smatra se, češće se javlja kod osoba koje se bave poslovima u kojima moraju surađivati i brinuti o drugim ljudima i emocionalno zahtjevnim poslovima. No, novija istraživanja kažu da svaka osoba može osjetiti „burnout“ bez obzira na zanimanje ili zaposlenost, od ekstremno ambicioznog karijeriste, radišnih zaposlenika do osoba koje rade kod kuće, svi mogu biti izloženi ovom problemu. Kako se nositi sa sagorjevanjem na poslu, šta sve o ovom sindromu trebamo znati o tome razgovaramo sa doktoricom nauka Nurkom Pranjić, redovnom profesoricom i šeficom katedre Medicine rada na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Doktorica Pranjić je koordinatorica Federalnog ministarstva zdravstva u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) za područje zdravlja radnika i članica mreže eksperata WHO za ovu oblast u jugoistočnoj Evropi.

Koji su znakovi burnouta?

Burnout uopće nije rijetka pojava, pa je primjera radi, prema istraživanju provedenom 2021. godine u SAD-u više od polovine radnika (učesnika istraživanja) izjavilo da osjeća posljedice emocionalnog sagorjevanja zbog zahtjeva na poslu. Kako prenose mediji, kada ljudi pomislile na burnout prva misao su im mentalni i emocionalni simptomi poput bespomoćnosti i cinizma. Međutim, emocionalno sagorijevanje može dovesti i do hroničnih metaboličkih bolesti kao i kardiovaskularnih bolesti. Zbog toga je, ocjenjuju stručnjaci obraćati pažnju na sve znakove koji se pojave i poduzeti prve korake čim ih primjetimo.

Ukoliko se osjećate fizički i emocionalno iscrpljeni i umorni i pri tome imate probleme sa spavanjem, probleme sa manjkom koncentracije ili sa pažnjom, gubite apetit, osjećate se izoliranim ili isključenim, pesimisični ste ili osjećate apatiju možda ste upravo u nekoj od faza sagorjevanja na poslu.

