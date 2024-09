Širom Tuzle realizovana volonterska akcija čišćenja otpada

Trinaesta terenska volonterska akcija čišćenja otpada u sklopu projekta “Let’s Do It Tuzla” održana je krajem prethodne sedmice širom Grada Tuzla. Naselja Solina, Slavinovići, Sjenjak, Brčanska Malta, Bulevar, Centar, Stari Grad, Slatina, Irac, Miladije, kao i šetalište “Slana Banja” ponovno su zablistali zahvaljujući prvenstveno vrijednim učenicima tuzlanskih osnovnih i srednjih škola, ali i drugim društveno odgovornim kolektivima i pojedincima.



Obzirom na veliko interesovanje obrazovnih ustanova i kolektiva, terenska volonterska akcija čišćenja otpada je raspoređena na dva dana, i to 12. septembar i 13. septembar. Uz organizacionu, tehničku i logističku pomoć “Let’s Do It Tuzla” tima, akcije su sprovedene na preko 30 lokacija širom Grada Tuzla, a kojom prilikom je prikupljeno 1.310 vreća otpada uz pomoć 680 volontera.

“’Let’s Do It Tuzla’ tim se zaista trudi da na svaki mogući način podstakne naše građane da uzmu učešće u ekološkim aktivnostima koje sprovodimo, ali i da se u skladu sa mogućnostima sami organizuju i na taj način daju doprinos očuvanju životne sredine. Za svakoga od nas ne znači mnogo odvojiti nekoliko sati vremena, zasukati rukave i očistiti sredinu u kojoj živimo, ali to daje zaista velike i značajne efekte u svakom pogledu.

Naravno, sve ovo ima viši cilj, a to je da utičemo na svijest svih nas u pogledu važnosti odgovornog opohođenja prema životnoj sredini, obzirom da ćemo se sa svim posljedicama naših loših postupaka prema njoj morati sami nositi, ali na teži način. Zato je važno da djelujemo odgovorno i preventivno, u svakoj mogućnoj situaciji”, izjavili su iz Projektnog odbora “Let’s Do It Tuzla.

Zaštita životne sredine i okoliša je posljednjih godina postala vrlo aktuelna tema, uglavnom zbog suočavanja sa sve većim posljedicama neodgovornog djelovanja prema blagodatima koje su nam na raspolaganju. Zbog toga se sve veći broj kolektiva i kompanija odlučuje maksimalno uključiti u proces društveno odgovornog djelovanja, s ciljem minimaliziranja negativnih učinaka ljudskog djelovanja na prirodnu sredinu.

“Tokom 2024. godine, kompanija Admiral je nastavila ulagati i podržavati lokalnu zajednicu kroz različite aktivnosti, a prevashodno kroz saradnju sa lokalnim udruženjima građana i sportskim klubovima. Društvena odgovornost Admirala ne završava samo na ulaganju u ljude i zajednicu, obzirom da je kompanija također posvećena i zaštiti okoliša. Saradnja s pokretom ‘Let’s Do It Tuzla’ omogućila je zaposlenicima da sudjeluju u akcijama pošumljavanja i čišćenja okoline, potvrđujući tako Admiral kao ekološki svjesnog lidera u industriji. Na taj način je pružena značajna podrška lokalnoj zajednici u kontekstu realizacije korisnih projekata i aktivnosti”, izjavili su iz kompanije Admiral, koja je ove godine generalni partner projekta “Let's Do It Tuzla”.

Projekat „Let's Do It Tuzla“ i terenske akcije koje se sprovode pod njegovim okriljem, sastavni su dio pokreta „Let's Do It Bosna i Hercegovina“, odnosno „World Cleanup Day“, u kojem je u dosadašnjim ekološkim akcijama učešće uzelo preko 90 miliona volontera iz 211 zemalja i teritorija. Već trinaest godina zaredom Grad Tuzla, ali i cijela Bosna i Hercegovina organizuju i sprovode najveću ekološku volontersku akciju u historiji naše zemlje, posvećenu prvenstveno čišćenju ilegalno deponovanog otpada u jednom danu, ali i čišćenju zelenih površina i drugih prirodnih vrijednosti.

“Let’s Do It Tuzla” tim će u oktobru mjesecu realizovati i dvanaestu terensku akciju sadnje drveća, za koju su pripreme u punom jeku, a o čijim pojedinostima će javnost biti blagovremeno informisana.