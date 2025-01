Škole u Tuzli poluprazne, učenici negoduju zbog poskupljenja usluga GIPS-a

Danas je u TK počelo drugo školsko polugodište. Ipak, đačke klupe su poluprazne, naročito u srednjim školama. Razlog tome je taj što su srednjoškolci odlučili da bojkotuju dolazak na nastavu zbog nedavnog poskupljenja usluga prevozničke kompanije GIPS kao i mogućeg ukidanja linija gradskog saobraćaja u Tuzli.

„Danas prvi dan škole, kod nas nisu došli svi učenici u prvi smjenu, tačnije uglavnom su došli učenici mlađih razreda, u ovom slučaju prvih razreda, dok stariji razredi nisu došli na nastavu. Kao što znamo iz namjere ili bojkota zbog povećanja cijena gradskog prevoza a i zbog neke podrške svojim vršnjacima.“ ističe Amela Zaimović, direktorica Gimnazije ”Ismet Mujezinović”.

Bojkotu su se pridružili i drugi učenici srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona.

“U skladu sa odlukom Vijeća učenika, JU Mješovita srednja škola Živinice u srijedu 29.1.2025 godine, učenici naše škole će iskazati nezadovoljstvo poskupljenjem cijena mjesečnih karata za prevoz učenika. Učenici će nezadovoljstvo iskazati bojkotom nastave u vrijeme prvog časa u I i II smjeni. Učenici će se u tim terminima okupiti u školskom dvorištu i neće doći na nastavu u navedenim terminima.”

Pedagoški zavod navodi da ako bojkot učenika potraje dva do tri dana, to ne bi trebalo predstavljati problem za obrazovni sistem. Međutim, ukoliko bojkot potraje duže od nekoliko sedmica, to bi moglo stvoriti dodatne probleme.

„Ako bi to potrajalo neko duže vrijeme, opet bi izostajanje sa nastave 10-15-20 dana moglo stvoriti probleme u smislu nadoknade nastave, u smislu realizacije programa, a i u smislu kontinuiteta učenja kod djece.“ navodi Izet Numanović, v.d. direktora Pedagoškog zavoda TK.

Kako navode iz Gradske uprave Tuzla, razočarani su nedavnim postupcima Gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla. Pored zahtjeva njima, od Kantonalne vlade će tražiti podršku za učenike i studente.

„Treći zaključak koji ćemo predložiti gradskom vijeću a koji je već kolegij prihvatio a to je da eksplicitno tražimo od Vlade TK da moraju sufinansirati karte za učenike osnovnih, srednjih škola, studenata i nezaposlenih osoba, odnosno ono što je njihova ustavna nadležnost.“ kazao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

Nezadovoljni su u Gradskoj upravi i najavama da će GIPS ukinuti nekoliko linija i to od 28. februara. U međuvremenu su dobili informacije, da će ovo preduzeće ipak te linije ukinuti sa 31. martom. Do tada, vjeruju da će pronaći adekvatno rješenje.

Stanovnici i roditelji učenika, posebno iz prigradskih naselja Tuzle, pogođeni su ovim odlukama GIPS, jer će kako navode, osim povećanja troškova prevoza, sada morati tražiti alternativne načine za odlazak u školu ili na posao. Jedna od njih je i Finija iz Grabovice, čija bi linija rednog broja jedan mogla biti ukinuta.

“Moramo naći način, moramo se prebacivati taksijem, šta drugo. Muž ima auto ali koristi za svoj posao, ali nas troje se moramo snalaziti. Životi su takvi da mi ko roditelji moramo da školujemo djecu. Ne možemo da iznajmimo stan pored svoje kuće, gdje smo onda, još gori izdaci! Vidjet ćemo, živimo, nadamo se da će se nešto promijeniti” kazala je za RTV Slon Finija Mosković, stanovnica naselja Grabovica.

Tome se nadaju i svi učenici. Poručuju da će nastaviti negodovati, sve dok kantonalna vlada, resorna ministarstva te gradske i općinske vlasti ne pronađu rješenja za jeftiniji prevoz u Tuzlanskom kantonu.