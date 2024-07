Skoro tri miliona KM za zapošljavanje i samozapošljavanje boračke populacije u TK

Pokrenuti vlastiti biznis ili omogućiti nekome radno mjesto, danas je veliki izazov za mnoge. Oni koji bi se čak i odlučili na to, nemaju dovoljno resursa. No, olakšicu u tome pruža Vlada Tuzlanskog kantona i to kroz Javni poziv za dodjelu sredstava za samozapošljavanje ili zapošljavanje.

Ovog puta je to za pripadnike boračke kategorije i članove njihovih porodica.

„ Ministarstvo je predložilo Vladi da osigura dodatna sredstva kako bi svi oni koji imaju ideju, kako bi njihovi biznis planovi zaživjeli, kako bi oni kao branioci radili i zarađivali svojim porodicama, ustvari da svi oni dobiju bez obzira na prvobitno planirana sredstva tako da ćemo u ovom Javnom pozivu potrošiti dva miliona i 750 hiljada konvertibilnih maraka“, rekla je Senada Dizdarević ministrica za boračka pitanja TK.

Sredstva su raspoređena na 139 pripadnika boračke populacije od kojih je 56 ostvarilo pravo za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu zapošljavanja.

Među njima je Semir iz Živinica. Kaže, ukazala mu se prilika koju nije smio propustiti. On će zahvaljujući ovim sredstvima zaposliti dva radnika koja su isto tako pripadnici boračke populacije i to kako bi realizovali jedinstven projekat u našem kantonu.

„ Sredstva ćemo iskoristiti za pravljenje projekta – mini kamp kućice, jedinstveno na našem tržištu. Inače te kućice su trenutno po Evropi atraktivne. Imaju oblik identičan vikend kućicama a ustvari su na točkovima“, kazao je Semir Husić, dobitnik sredstava.

S druge strane, pravo na sredstva za samozapošljavanje ostvarila su 83 pripadnika boračke populacije.

Mehmedaliji iz Živinica nedostaje nekoliko godina radnog staža da bi mogao u penziju. Iz tog razloga se prijavio na Javni poziv i našao se među dobitnicima ovih sredstava. Tim novcem registrovat će uslužnu djelatnost.

„ Opredijelio sam se za taxi službu pošto mi je 55 godina i izabrao sam neku lakšu opciju koju mogu da radim, da ispunim te svoje obaveze. Vidim da je gradski saobraćaj ne baš toliko raspoređen i nisu povezana ta okolna mjesta“, navodi Mehmedalija Ibišević, dobitnik sredstava.

Pojedinačni iznos sredstava koji će korisnici dobiti povećani su sa 10 na 15 hiljada za samozapošljavanje i sa 15 na 22,5 hiljade za zapošljavanje.