Skupština TK usvojila nacrt Zakona o zdravstvenoj zaštiti TK

Skupština TK usvojila je nacrt Zakona o zdravstvenoj zaštiti TK. Prema ovom nacrtu, koji je ušao u tridesetodnevnu javnu raspravu, građani ovog kantona trebali bi imati bolji i stabilniji zdravstveni sistem.

Nacrtom Zakona o zdravstvenoj zaštiti Tuzlanskog kantona, kojeg je predstavilo resorno ministarstvo regulisano je pitanje imenovanja Upravnog odbora zdravstvenih institucija. Upravo taj dio ono je što je sporno za opozicione stranke.

„Federalni zakon kaže: dva federacija, dva kanton i tri zdravstvena ustanova ali Federalna Vlada imenuje Upravni odbor. Ovdje se ovim zakonom kaže da će Federalna Vlada da imenuje ali da će da im dostave imena ona koja dostavi Klinički centar tj Kantonalna Vlada. Oni samo trebaju da potvrde. Međutim vi trenutno imate menadžment Kliničkog centra i Upravni odbor koji nije u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH, vi imate pet članova a zakon kaže sedam članova da bi bio UKC i imate direktora koji ima saglasnost kantonalne Vlade a ne Federalne Vlade i taj direktor treba da izabere tri člana, pa izabrat će sebe, to je suštinski problem.“ navodi Dževad Hadžić, poslanik SDP-a u Skupštini TK.

Stranke pozicije smatraju da je nacrt Zakona opravdan, te da je uloga Kantonalne Vlade kao finansijera Kliničkog centra ključna po ovome pitanju.

„Mi smatramo da bez obzira koja politička struktura bila na Tuzlanskom kantonu, pošto se on finansira doprinosima građana TK, kanton mora imati značajnu ulogu u funkcionisanju odnosno upravljačkim strukturama bez obzira ko je na vlasti. I to treba urediti da Skupština TK odnosno resorno ministarstvo raspisuje mjesto za ta dva člana kao što to radi Vlada Federacije i tri da raspisuje konkurs UKC od tih sedam, ali tih pet članova mora imati sliku vladajućih struktura sa TK.“ kazao je Žarko Vujović, predsjednik Skupštine TK.

Razlog za donošenje ovog zakona je potreba da se popune i otklone određene pravne praznine i odredbe koje nisu jasno definisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine, a sve u cilju bolje i efikasnije zdravstvene zaštite stanovništva Tuzlanskog kantona.