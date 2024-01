Sloboda pretrpila poraz u derbiju, Bosna ponovo uspješnija

Košarkaši Slobode i Bosne u okviru 16. kola Prvenstva Bosne i Hercegovine odigrali su svoj drugi međusobni duel u proteklih 10 dana, a to je ujedno bio ukupno treći ovosezonski susret ova dva rivala. Iako su crveno-crni u trećem derbiju pružili znatno bolji otpor i prikazali kvalitetniju igru, sarajevski tim ipak je došao do nove pobjede i tako ostao neporažen kada su u pitanju ovosezonski derbiji bh. košarke. Sloboda je u više navrata bila u prilici da ozbiljnije ugrozi protivnika i konačni ishod meča, ali domaći košarkaši nisu mogli do potpunog preokreta te su novim porazom prekinuli niz od dva vezana trijumfa.

Na poluvrijeme se otišlo pri rezultatu 31:37 uz šest poena plusa na kontu gostiju iz Sarajeva. Utakmica je završena rezultatom 63:72 (14:20; 17:17; 15:18; 17:17).

Poenterski najučinkovitiji igrač na večerašnjem susretu u redovima Slobode bio je Ismet Sejfić sa 15 ubačenih poena i ostvarenim double-double učinkom sa 12 uhvaćenih skokova. Kod domaćih dvocifren je bio još Jordan Peltier sa 12 poena dok su po devet postignutih poena imali Jasmin Jakupović, Emir Čerkezović i Devine Eke koji je ubilježio i devet skokova. Apsolutno prvo ime susreta bio je Vojin Ilić koji je svoju ekipu nosio do pobjede sa 22 postignuta poena.

Sloboda je sinoć upisala svoj prvi poraz u Prvenstvu Bosne i Hercegovine kada je riječ o 2024. godini, a ukupno sedmi u ovoj sezoni, te se sada nalaze na omjeru od devet pobjeda i sedam poraza nakon 16. odigranih kola, isto koliko ima i banjalučki Borac. S druge strane, Bosna je pobjedom u Mejdanu upisala svoju 13. pobjedu uz koju imaju tri ubilježena poraza. Košarkaši Slobode u narednom kolu ponovo su domaćini, a ovoga puta u tuzlanski Mejdan stiže ekipa Mladosti iz Mrkonjić Grada.