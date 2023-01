Sloboda sutra dočekuje Budućnost, ulaz slobodan

Košarkaši Slobode sutra će u Mejdanu u 13. kolu Prvenstva BiH dočekati bijeljinsku Budućnost. Bit će ovo jedan od derbija kola, a obje ekipe imaju iste ambicije. Ulaz je za posjetioce slobodan.

Sloboda spremno dočekuje bijeljinski tim, kaže šef struke. Bit će ovo okršaj dvije ekipe koje imaju isti cilj, plasman u Play off. Obzirom da je ove sezone izmijenjen sistem Prvenstva, igrat će se samo Play off u kome će se naći osam ekipa, i to sedam iz takmičenja i Igokea, koja igra u regionalnoj ABA ligi. U stručnom štabu crveno-crnih respektuju protivnika.

”Ono što je osnovna odrednica kada je u pitanju ekipa Budućnosti jeste da je to jedan tim koji je napravljen za sve što je potrebno za našu ligu, igraju jako dobro, u svom rosteru imaju dva igrača koji su na širem spisku reprezentacije, što dovoljno govori o kakvom se timu radi. Mi smo domaćin, protiv svake ekipe branimo teren, pohvalno je što smo 4-5 domaćih utakmica odigrali naše najbolje utakmice, nadamo se da će tako biti i sutra”, rekao je Nedim Džemić, šef Stručnog štaba OKK Sloboda.

Iako ima povrijeđenih igrača u timu Slobode, trener vjeruje da će biti do sutra spremni za meč.

”Imamo par igrača koji imaju par manjih povreda, vjerujemo da će biti sutra na raspolaganju ekipi. Imali smo i Kup utakmicu prije dva dana koja je bila fizički zahtjevna, opet smo izborili plasman drugu godinu zaredom u finale A sistema. Možda je jednostavno jedan faktor umora, minuta koje su bile možda veće nego što smo u početnoj pripremi planirali. Ali to ne može biti neki izgovor, sutra igramo protiv direktnog konkurentna za što bolju poziciju u Play offu i s te strane očekujemo maksimum svih igrača”, dodaje Džemić.

Utakmica Sloboda – Budućnost na rasporedu je sutra od 17 sati u Velikoj dvorani Mejdana. Ulaz za posjetioce je slobodan, te iz tuzlanskog tima pozivaju sugrađane da dođu i budu vjetar u leđa igračima u ostvarenju cilja.