Služba civilne zaštite Tuzle upozorava na opasnosti od poledice i ekstremnog hladnog vremena

Povodom najavljenog dodatnog zahlađenja, Služba civilne zaštite Tuzle pozvala je građane da preduzmu mjere opreza kako bi smanjili rizik od povreda, zdravstvenih problema i drugih neželjenih posljedica uzrokovanih poledicom i niskim temperaturama.

Preporučuje se da u ranim jutarnjim satima, kada je opasnost od klizanja najveća, boravak na otvorenom smanje starije osobe, djeca i hronični bolesnici.

Savjetuje se nošenje slojevite, tople odjeće, uključujući kape, rukavice i šalove, te obuće s dobrom prijanjajućom površinom radi sigurnijeg kretanja po zaleđenim površinama.

Iz Civilne zaštite podsjećaju i na važnost konzumiranja toplih bezalkoholnih napitaka, uz izbjegavanje alkohola i pušenja, koji dodatno opterećuju kardiovaskularni sistem.

Posebnu pažnju trebaju obratiti osobe sa srčanim, plućnim oboljenjima i povišenim krvnim pritiskom, kojima se savjetuje da izbjegavaju boravak napolju u najhladnijim dijelovima dana.