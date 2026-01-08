Služba civilne zaštite Tuzle upozorava na opasnosti od poledice i ekstremnog hladnog vremena

Adin Jusufović
Snijeg i zima, opasnost
Foto: Ilustracija/Snijeg

Povodom najavljenog dodatnog zahlađenja, Služba civilne zaštite Tuzle pozvala je građane da preduzmu mjere opreza kako bi smanjili rizik od povreda, zdravstvenih problema i drugih neželjenih posljedica uzrokovanih poledicom i niskim temperaturama.

Preporučuje se da u ranim jutarnjim satima, kada je opasnost od klizanja najveća, boravak na otvorenom smanje starije osobe, djeca i hronični bolesnici.

Savjetuje se nošenje slojevite, tople odjeće, uključujući kape, rukavice i šalove, te obuće s dobrom prijanjajućom površinom radi sigurnijeg kretanja po zaleđenim površinama.

Iz Civilne zaštite podsjećaju i na važnost konzumiranja toplih bezalkoholnih napitaka, uz izbjegavanje alkohola i pušenja, koji dodatno opterećuju kardiovaskularni sistem.

Posebnu pažnju trebaju obratiti osobe sa srčanim, plućnim oboljenjima i povišenim krvnim pritiskom, kojima se savjetuje da izbjegavaju boravak napolju u najhladnijim dijelovima dana.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Hoće li i Tuzla angažovati osobe s biroa da čiste snijeg...

BiH

Snijeg otežao odvoz otpada u gradovima širom BiH

Vijesti

Izdata preporuka poslodavcima: Prilagodite rad zbog niskih temperatura i snijega

BiH

Snijeg i poledica širom BiH: Vikend donosi nove padavine i niske...

Tuzla i TK

Apel mještana MZ Jaruške: Pet dana smo bez vode i struje!

BiH

Tokom noći pale nove količine snijega, snježni pokrivač dodatno porastao širom...

Istaknuto

HE na Neretvi spriječile plavljenje Mostara i područja do Metkovića

Istaknuto

Minus 13 stiže u BiH: Građani pozvani da zaštite ulične i vezane životinje

Tuzla i TK

Sazvana sjednica GV Tuzla: Mještani Simin Hana bi mogli dobiti trafostanicu

Vijesti

Oglasila se Granična policija o planiranom napadu na granične prijelaze

Tuzla i TK

Hoće li i Tuzla angažovati osobe s biroa da čiste snijeg uz naknadu?

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]