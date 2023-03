Smajlović: Očekujem da igrači svakog dana budu bolji

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Tuzli pobijedila Kosovo sa 25:18 (10:7) u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo naredne godine u Njemačkoj.

Bosna i Hercegovina je trećeplasirana na tabeli, a za eventualni plasman na Evropsko prvenstvo potrebni su nam bodovi iz utakmica sa Slovenijom i Crnom Gorom.

Selektor Irfan Smajlagić ističe kako se ne bavi računicom jer se reprezentacija faktički stvara ispočetka.

– Čestitam reprezentaciji Kosova na korektnoj igri u ove dvije utakmice. Znao sam, i što se vidjelo, da ekipa ima i glavu i rep, tehnički i taktički su potkovani, a kvaliteta sprovedbe zavisi od puno faktora. Mi smo pod istim opterećenjem jer imamo malo dana za uigravanje. Treba nam jačih utakmica, a slično kao i Kosovo stvaramo reprezentaciju. Znao sam da će biti teška i tvrda utakmica. Borba je bila u taktičkom i igračkom smislu. Odlučuju nijanse, a one su bile na našoj strani. Očekujem da igrači svakim danom budu bolji. Mi moramo graditi ambicije i rezultat na osnovu svog rada. Da bi igrali sa Slovenijom i Crnom Gorom moramo imati pripremu za to. Njima ne treba puno vremena za uigravanje kao nama ili Kosovu. Važno je kako će igrači u klubovima napredovati, a reprezentativci o tome moraju voditi računa. Ova okupljanja, pripreme od jedan dan, možemo razmijenivati taktičke ideje i to je sve. Mi moramo biti svjesni rejtinga, gdje smo i šta smo. Naš rejting je takav da zahtjeva rad, da ne zavaramo jedni druge u toj priči – kaže Irfan Smajlagić.

Na Evropsko prvenstvo idu četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije, a BiH tu čeka svoju šansu. Ipak, reprezentativac Amir Muhović je zadovoljan pobjedama nad Kosovom.

– Čestitam ekipi Kosova na gostoprimstvu i korektnoj igri. Naš cilj je bilo osvajanje četiri boda. Na selektoru je da ocijeni da li smo ispuni njegove zamisli. Najvažnije je da je sve prošlo bez povreda, ali smatram da moramo biti zadovoljni zbog dvije pobjede u ovom ciklusu – kazao je Muhović.

Reprezentacija BiH dočekat će Sloveniju u Cazinu, a gostovati u Podgorici kod Crne Gore.

RTV Slon/Fena