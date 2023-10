Stanje na cestama – Radovi na putu Lukavac – Gračanica

U jutarnjim satima na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove upozoravamo na smanjenu vidljivost, zbog magle. U tim područjima kolovoz je mokar i mjestimično klizav. Frekvencija saobraćaja jutros je slabijeg inteziteta, ali u poslijepodnevnim i večernjim satima očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno na prilazima gradskim zonama. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise.

Na magistralnom putu Konjic-Jablanica izvode se radovi u mjestu Lendava, zbog čega je svakim danom, od 07:30 do 16 sati, saobraćaj regulisan semaforima, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Sanacioni radovi izvode se i na dvije lokacije magistralnog puta M-4. Radovi u Sižju (Lukavac-Gračanica) izvode se svakim danom u vremenu od 08 do 16 sati, uz regulisanje saobraćaja semaforima. A na dionici Tuzla-Kalesija, radovi su u mjestu Miljanovci, pa se svakim danom (osim nedjelje) od 08 do 17 sati saobraća usporeno-jednom trakom.

Na magistralnom putu Semizovac-Olovo-Kladanj na nekoliko lokacija izvode se sanacioni radovi, pa se na tim dionicama saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog neophodnih radova, obustavljen je saobraćaj na mostu na ilidži (M-5 Stup-Blažuj), pa se saobraćaj preusmjerava kroz naselje Lužani.

Do 19 sati, zbog radova na pružnom prelazu „Malešići“, obustavljen je saobraćaj na regionanom putu Semizovac-Ilijaš.

Na graničnim prelazima Velika Kladuša i Bosanska Gradiška pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja.

TUZLA: Danas u 09 sati starta 7. Tuzlanski maraton. Start i cilj su između lukova na mostu kod Panonskih jezera.

Od raskrsnice Brčanska Malta do kružnog toka kod Siporexa (Xella) saobraćaj će se odvijati dvosmjerno u jednoj kolovoznoj traci sa ograničenjem brzine 50km/h. Druga traka će biti zatvorena od 9:00 do 13:00.

Ulica Nikole Tesle, ulica 18. Hrvatske brigade i Rudarska do semafora kod Paša bunara od 9:00 do 13:30 će biti zauzeta južna kolovozna traka a sjevernom će se saobraćati u dva smjera. Također tokom trajanja maratona u funkciji neće biti parkinzi ispred stadiona „Tušanj“, ispred JKP „Panonika“ i ograđeni parking kod JKP „ Panonika“.