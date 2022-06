Stanje na cestama – Umjerena do pojačana frekvencija vozila

Frekvencija vozila je umjerenog do pojačanog intenziteta, a zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima.

Danas i sutra (25. i 26.06.2022.god.) zbog radova na asfaltiranju obustavlja se saobraćaj na magistralnom putu Prijedor-Banja Luka, na dionici Tunjice-Šargovac. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac (Omarska-Bronzani Majdan-Banja Luka ili Prijedor-Bos.Dubica-Bos.Gradiška-Banja Luka).

Zbog sanacionih radova na vijaduktu Klopče na dionici autoputa A-1 Zenica sjever-Zenica jug, saobraća se preticajnom trakom, dok su vozna i zaustavna traka zatvorene za saobraćaj.

Zbog održavanja manifestacije „512 Dani Ajvatovice“ od 17:30 do 18:30 sati doći će do obustave saobraćaja na raskrsnici magistralnih puteva M-5 i M-16 u Donjem Vakufu. Do 26.06. do 24 sata zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnih tereta na području Srednjobosanskog kantona.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela, tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom. U noćnim satima (22-06 sati) saobraćaj se obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Sporije, zbog radova, saobraća se i na putnim pravcima: Donji Vakuf-Travnik (Komar), Žepče-Zenica (Golubinja), Ripač-Dubovsko i Bosanski Šamac-Orašje (dionica Grebnice-Bazik).

Na putu Rudo-granični prelaz Uvac zbog oštećenja mosta, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila maksimalnog osovinskog opterećenja preko 10 tona po osovini, dok je za ostala vozila brzina kretanja na mostu ograničena na 20 km/h.

Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Doljani. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.