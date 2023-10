Stanje na putevima: Na pojedinim dionicama smanjena vidljivost zbog magle

U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros se saobraća po mokrom i klizavom kolovozu.

Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove zbog magle ili niske oblačnosti smanjena je vidljivost, a također iz BIHAMK-a upozoravaju i na povećanu opasnost od odrona kamenja na kolovoz.

Apeluju se vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas.

Do 20.10. zbog deminiranja terena, svakim radnim danom od 09 do 15 sati, dolazi do povremenih polusatnih obustava saobraćaja na magistralnom putu Sarajevo-Trnovo (naselje Krupac-Kupalište).

Na magistralnom putu Semizovac-Olovo-Kladanj na nekoliko lokacija izvode se sanacioni radovi, pa se na tim dionicama saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Sporije zbog radova tokom dana saobraća se i na magistralnim putevima Vitez-Nević Polje i Doboj-Rudanka-Johovac.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja, saopšteno je iz BIHAMK-a.