Stanje na putevima – Upozoravaju se vozači na učestale odrone i smanjenu vidljivost zbog magle

Ugaženog snijega i poledice na kolovozu ovoga jutra ima na putnim pravcima: Glamoč-Mliništa, Ripač-Vrtoče i Resanovci-Drvar-Bosanski Petrovac.

Na ostalim putevima u našoj zemlji saobraća se po pretežno mokrom kolovozu. Magla mjestimično smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, a upozoravamo i na učestale odrone zemlje ili kamenja.

Apelujemo na vozače da na svim dionicama voze maksimalno oprezno i napominjemo da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno.

U toku su sanacioni radovi na dionici magistralnog puta Sarajevo-Vogošća u ulici Alipašina (od raskrsnice za stadion “Asim Ferhatović Hase” do naselja Šip) zbog čega vozila iz pravca Sarajeva saobraćaju usporeno, jednom trakom, dok se vozila iz pravca Vogošće preusmjeravaju na alternativni pravac (kroz ulicu Jukićeva).

Zbog radova na magistralnom putu Doboj-Maglaj (na dionici Poljice-Maglaj) svaki dan, osim nedjelje, saobraća se usporeno, jednom trakom.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela, tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom. U noćnim satima (22-06 sati) saobraćaj se obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Sporije zbog radova saobraća se i na dionici autoputa A-1 Zenica sjever-Zenica jug, kao i na magistralnom putu Bihać-Bosanski Petrovac.

Zbog izvođenja radova na dionici magistralnog puta Žitomislići-Počitelj, svaki dan osim nedjelje i praznika dolazi do obustave saobraćaja u terminima od 09 do 12 :15 sati i od 13 :15 do 15 sati.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.