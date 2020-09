Stanje u tekstilnoj industriji veoma teško zbog smanjenja proizvodnje i narudžbi

Situacija izazvana pandemijom koronavirusa značajno se odražava i na tekstilnu industriju u Bosni i Hercegovini. Zbog smanjene proizvodnje i smanjenih narudžbi, generalno stanje u tekstilnoj industriji je jako teško, izjavio je Feni generalni sekretar Udruženja tekstila obuće i kože BiH Amir Međić.

– Naši kupci su dominanto iz Evropske unije, više od 90 posto, i praktično kad su njihove aktivnosti smanjene ili zaustavljene onda se to jako odražava na stanje u našoj privredi i u našoj branši – rekao je on.

Međić navodi da je nekoliko kompanija pred zatvaranjem, pošto, uslovno govoreći, vlasnici, menadžeri i poslodavci nisu u poziciji da realno procijene koliko će ovo stanje trajati i da li će doći do poboljšanja i povećanja narudžbi od kupaca iz EU.

U ovoj situacija kada su smanjeni poslovi automatski se stanje održava na finansijsku situaciju jer svi troškovi proizvodnje, radnika, obaveze prema državi i dalje su na poslodavcu, odnosno proizvođaču, ističe Međić.

– Možemo reći da, ipak, nije bilo velikog otpuštanja radnika. Međutim, ukoliko u ovom i narednom periodu ne dođe do povećanja narudžbi mougće je očekivati smanjenje broja radnika – navodi on.

U firmama u kojima je zaustavljena proizvodnja sigurno je da će doći do otpuštanja.

– Naravno da to niko ne želi, ali kompanije tržišno posluju i ovo je odraz te situacije, i moraju se tako ponašati – ističe Međić i navodi da što se tiče saradnje, odonosno pomoći od stane države, ona je takva kakva jeste, generalno za kompletnu privredu.

Mišljenja je da teško koja država finansira privredu, međutim, pomoć ukoliko dođe, dobro je došla.

– Situacija je generalno teška. Mi se nadamo da će doći do stabilizacije i poboljšanja, jer ako dođe do povećanja privrednih aktivnosti u EU, prije svega u Njemačkoj, Italiji, Austriji, Švicarskoj, našim tradicinolanim partnerima, očekivati je da će doći do povećanja narudžbi. Međutim, to je dug period tako da kompanije i poslodavci ne mogu da čekaju neograničeno jer nemaju rezervnih sredstava kojima bi mogli da izmiruju troškove – istaknuo je Međić.

Mišljenja je da je možda jedino riješenje da se jedan period uvede to da se ne plaćaju obaveze prema državi u cilju stabilizacije, ali smatra da će teško doći do takvog sporazuma.

– Mora se sve učiniti da se kompanije spase, jer ako se to ne učini, onda će doći do zatvaranja – kazao je Međić.

Izvor: RTV Slon/FENA/