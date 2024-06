Štete nakon nevremena u Doboj Istoku se još zbrajaju, većini stanovnika oštećene kuće

Uništeni automobili, oštećeni krovovi na kućama, razbijen crijep, te polomljeni plastenici, prizori su koji se mogu vidjeti širom općine Doboj Istok. Sve je uništio led veličine teniske loptice koji je u subotu pogodio ovo područje. Porodici Đonlagić je uništen crijep, a imali su štete i na ostalim dijelovima kuće. Ovakvo nevrijeme Đonlagići u Klokotnici ne pamte.

„Izgledalo je strašno. Na početku je to bilo kao obična kiša ali kad je krenulo padati, komadi leda su bili veliki i moglo se odmah reći da će biti velike štete. Mi smo na kući zamijenili preko hiljadu komada crijepa, uz to smo imali štete na fasadi, aluminijskim roletnama“, rekao je Haris Đonlagić.

Veliku štetu pretrpio je i Harisov rođak i komšija Zikret. Priča nam, priroda je pokazala da za samo nekoliko minuta može biti uništeno sve što čovjek godinama gradi. Još od nedjelje čisti ostatke crijepa koji je spao sa kuće i pokušava sanirati što može, a uz pomoć dobrih ljudi, u tome će nada se i uspjeti.

„I oni stariji od mene ne pamte ovakvo nevrijeme, pogotovo da to ispadne u ovakvom naletu, da to u momentu nisi imao nikakvog izgleda da se pripremiš, odbraniš, da nešto upakuješ, ušuškaš. Mogu reći da me zvalo dosta ljudi da mi izađu u susret, prijatelja, kolega koji su u kratkom vremenu zvali i pitaju treba li pomoć jer dosta našeg naroda nakon radova ostavi 100-200 komada crijepa, pa zovu kažu tebi je preče, dođi i vozi“, priča Zikret Đonlagić.

Posljedice nevremena osjetit će i dvije hiljade korisnika humanitarne organizacije Emmaus. Led je uništio nekoliko staklenika i plastenika u kojem se uzgaja povrće za korisnike. Šteta je procijenjena na više od 20 hiljada maraka.

„Led nije zaobišao ni naše Udruženje i napravio je štetu na preko 700 dunuma zemlje gdje su plastenici. Oštetio je solarne panele, službena vozila, naš voćnjak i poljoprivredne usjeve. Veliki dio ovog voća i povrća koji je ovdje proizveden koristimo za ishranu preko 2000 korisnika kroz projekte „Jedan obrok dnevno“, „Internatski smještaj“, a imamo i u Prihvatnom centru Duje preko 400 korisnika“, rekla je Aldijana Mrkanović, projektna asistenica u MFS Emmaus.

Zbog ovakve situacije u općini Doboj Istok proglašeno je stanje prirodne nesreće. Stanovnici ove općine nadaju se konkretnijoj pomoći vlasti, jer se uglavnom radi o štetama, a do tada ostaje im samo da se nadaju da novog nevremena neće biti.