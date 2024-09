Stižu li nam zaista velike poplave u Evropu, mogu li bh. građani biti mirni?

Stižu li nam zaista velike poplave u Evropu?

Ako su vas posljednjih zabrinuli naslovi koje viđate na portalima u vezi sa dolaskom oluje koja će donijeti katastrofu u cijelu Evropu, pa samim tim i u BiH, stručnjaci kažu, mjesta panici nema. Kako kažu meteorolozi, nagla promjena vremena je stigla, ali potencijalnih katastrofa kako navode brojni mediji, neće biti.

„Ono što ste mogli pronaći na internetu jesu predimenzionirane informacije kada je u pitanju vremenska prognoza. Senzacionalizam je nažalost zavladao u domenu portala. Portali koji su napisali da nas očekuju nezapamćene poplave, da nas očekuju prirodne katastrofe ne važe za BiH, vremenske prilike će biti sasvim uobičajene za ovo doba godine“, kazao je za RTV Slon Bakir Krajinović, meteorolog u FHMZ.

Je li KUCZ spremna reagovati?

Veće probleme sa padavinama ne očekuju ni u Kantonalnoj upravi civilne zaštite, posebno uzimajući u obzir činjenicu da je posljednih dana palo tek nekoliko litara kiše.

„Prema podacima Kantonalnog operativnog centra, u prethodna 24 sata padalo je tek 4,5 litra kiše po m2. To znači da nema mjesta panici, dakle stanje je trenutno relativno mirno. Ali ono što ja mogu reći je da naše kolege iz gradskih civilnih zaštita i mi, stalno smo u pripravnosti, pratimo stanje na terenu i u skladu sa novonastalom situacijom bit će poduzimane odgovarajuće mjere“, kazala je Hanifa Selamović, sekretar KUCZ

Ono što mnoge brine je da se nakon padavina mogu pokrenuti klizišta, s obzirom da je zemlja duži period bila suha, a na mnogim mjestima je popucala. Do toga ne bi trebalo doći, smatraju stručnjaci.

„Trenutna situacija i količina padavina nije razlog za zabrinutost za pojavu klizišta, odnosno reaktiviranje starih. Ne treba o tome sada dizati tenzije, međutim pojava manjih ili većih odrona uvijek postoji, ako dođe do jačih pljuskova sa većim intezitetom padavina“, rekao je

Benedin Pejić, geolog.

Stiže li “Miholjsko ljeto”

Međutim, prema prognozama meteorologa, do toga za sada neće doći. Nakon nekoliko hladnijih dana, ubrzo nam ponovo slijedi period sunčanijeg vremena.

„Od 17. septembra slijedi promjena ka pozitivnom, vrijednosti temperatura zraka će biti nešto više u odnosu na ovaj sada period. Očekujemo da će dnevne temperature ponovo porasti iznad prosjeka za ovo doba godine. Kada su u pitanju jutarnje temperature, one će biti od 5 do 10 stepeni, a dnevne će ići do 25 stepeni, što je natprosječno za septembar, za naše klimatske uslove“, istakao je Bakir Krajinović, meteorolog u FHMZ.

A dok ponovo ne dođe do poboljšanja vremena, ovih dana će biti znatno hladnije u odnosu na prethodni period, pa čak i sa ponekom pahuljom snijega na najvišim vrhovima planina u našoj zemlji.