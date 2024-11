Studenti Evropskog univerziteta Kallos Tuzla uputili pismo nadležnima

Studenti Evropskog univerziteta Kallos u Tuzli uputili su otvoreno pismo nakon što je nedavno oduzeta licenca za rad ovom Univerzitetu.

Pismo prenosimo u cijelosti:

“Mi, studenti Evropskog univerziteta Kallos u Tuzli obraćamo vam se ovim otvorenim pismom sa zahtjevom da zaštitite naša ustavom i zakonom zagarantovana prava, a to je pravo na nesmetan završetak započetog obrazovanja, sticanja diplome i pravo na nesmetan rad po dobijanju iste.

Odgovorni ste i dužni, jednako kao i osnivač, obezbijediti nesmetan dovršetak školovanja. Osnovni postulat u pravu je da: NEMA RETROAKTIVNE PRIMJENE ZAKONA, a vi naprijed pobrojani, potpuno zanemarujete ovu zakonom utvrđenu normu i pri tome kršite elementarna prava nas studenata na nesmetan završetak obrazovanja, sticanje diplome i u konačnici naučnici pravo na rad. Nemojte zaboraviti da dijelite jednaku odgovornost, kao i osnivač, prema nama studentima, ali i našim roditeljima koji su porezni obveznici i koji izdvajaju svoja sredstva u budžet TK-a.

Ističemo da ste u proteklom periodu Evropskom univerzitetu Kallos u Tuzli izdali slj. dokumentaciju i to:

1. Licencu za rad Evropskog univerziteta Kallos u Tuzli dobijena dana, 28.08.2015. godine.

2. Rješenje o početnoj akreditaciji od 13.09.2016. godine.

3. Rješenje o institucionalnoj akreditaciji od 16.08.2022.godine na period od 5 godina sa rokom važenja do 16.08.2027. godine.

4. Licenca za izvođenje studijskih programa Medicina i Biomedicina i zdravstvo dobijena je i pribavljena dana, 03.05.2017. godine na period od 5 godina.

5. Rješenje o izvođenju studijskih programa Medicina i Biomedicina i zdravstvo dobijena je 03.05.2017. godine.

Nemojte zaboraviti ministre, da ste svake godine, a na osnovu saglasnosti Vlade TK-a, odobravali upisne kvote studenata za upis na akademske godine, do unazad dvije godine. Šta mislite poduzeti po pitanju studeneta koji su upisali svoj studij u vrijeme dok su svi naprijed pobrojani akti važili i dalje važe, konkretno Rješenje o institucionalnoj akreditaciji od 16.08.2022. godine na period od 5 godina, odnosno do 16.08.2027. godine.

Dijelite jednaku odgovornost i NE MOŽETE NAS SAD „GUMICOM POBRISATI“, nas 360 studenata. Dakle, mi smo i vaša briga i odgovornost.

Očekujemo od vas kao odgovornih da se pobrinete da riješite naš status i to HITNO.

Vašim neodgovornim postupanjem, u odnosu na nas studente koji smo završne godine studija ili smo započeli svoje studiranje u vrijeme važenja svih navedenih akata, kako na dodiplomskom, tako i na postdiplomskim i doktorskim studijama, trpimo ogromnu štetu kako u materijalnom, tako i u nematrijalnom smislu (psihička, duševna bol), a posebno što gubimo povjerenje u državni sistem. Ovakvim svojim ponašanjem tjerate nas da napustimo ovu državu, za koju su naši roditelji svojom krvlju i životima platili, da bi danas mogli nesmetano u teškom mukom stečenoj slobodi, obrazovati se, raditi i živjeti živote dostojne čovjeka. Na žalost mi nemamo život dostojan čovjeka, jer nas tretirate kao nebitne, manje vrijedne i nepostojeće ljude. Hoćete li snositi odgovornost ukoliko neko od nas podigne ruku na sebe i oduzme sebi život. Je li vrijedno i jednog ljudskog života ovo na što nas tjerate. Nemojte zaboraviti osnovni postulat svake vjere i religije, a to je „Ko spasi jedan ljudski život, kao da je spasio čitav svijet.“

Ističemo da i među vama, skupštinskim zastupnicima sjede ljudi, čija su djeca završila Evropski univerzitet Kallos u Tuzli, pitamo vas hoćete li poništiti njihove diplome, hoćete li poništiti vaše stečene diplome na dodiplomskom, postidiplomskim i doktorskom studiju Evropskog univerziteta Kallos u Tuzli, a vi najbolje znate koji ste, ima vas DOSTA.

Od Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kavalitete Bosne i Hercegovine smo dobili informaciju broj: 03.37-1-623-3/24 od 04.11.2024. godine u kojoj nas obavještavaju:

1. Da fakulteti, kao organizacione jedinice, koje se nalaze u sastavu visokoškolskih ustanova (univerziteti i visoke škole), shodno zakonu, ne prolaze postupak vanjske evaluacije, odnosno akreditacije.

2. Ministarstvo obrazovanja i nauke TK-a u skladu sa propisanim nadležnostima, a nakon provedenog postupka akreditacije, visokoškolskoj ustanovi Evropski univerzitet Kallos izdalo je Rješenje o institucionalnoj akreditaciji broj: 10/1-38-016365-20/18 od 16.08.2022.godine na period od 5 godina, odnosno do 16.08.2027. godine.

3. Na osnovu navedenog rješenja, koje je izdalo pomenuto Ministarstvo, Agencija je u skladu sa nadležnostima, propisanim Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH (“Sl. glasnik BiH”, br. 59/07 i 59/09) izvršila upis predmetne visokoškolske ustanove u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. U Rješenju o upisu u Državni registar broj: 05-33-1-291-61/18 od 25.08.2022. godine navedeno je da akreditacija visokoškolske ustanove, a u skladu sa Rješenjem Ministarstva, važi od 16.08.2022. godine do 16.08.2027. godine.

4. Akreditovana visokoškolska ustanova je ovlašćena da dodjeljuje akademske stepene i diplome, a kako je to propisano članom 53. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. (U prilogu vam dostavljamo ftc. pomenutog akta).

Postavljamo pitanje otkud toliki animozitet prema ovom privatnom univerzitetu, dok Sarajevo School of Science and Tehnology, Medicinski fakultet Sarajevo radi nesmetano ili Univerzitet FINRA u Tuzli, IPI Akademija u Tuzli i drugi univerziteti i fakulteti u FBiH, da ih ne nabrajamo, a vi, kao i cjelokupna javnost u F BiH znaju o koliko je privatnih univerziteta riječ. Zašto bi se nabrojani ili drugi državni fakulteti u F BiH favorizirali u odnosu na EU Kallos Tuzla.

Pitamo hoćete li poništiti sve diplome dodiplomaca i postdiplomaca, kao i doktoranata, dakle svih studenata, koje su stečene na EU Kallos u Tuzli kako Medicine, tako i svih drugih studijskih programa, znamo i mi, a i vi da su se brojni ljudi zaposlili u različitim državnim institucijama, MUP-u TK-a, u raznim Ministarstvima, javnim ustanovama, agencijama itd. Znate da su donesene pravosnažne sudske presude, koje su obavezujuće, kada je u pitanju sticanje doktorske titule nauka iz oblasti medicine na EU Kallosu u Tuzli u smislu da se gosp. Kamerić Alen vrati na mjesto direktora UKC Tuzla.

TRAŽIMO ODGOVORNOST SVIH VAS, DA NAS ZAŠTITE I OMOGUĆITE NESMETAN DOVRŠETAK STUDIJA I STICANJE DIPLOMA, JER STE JEDNAKO ODGOVORNI I IMATE OBAVEZU PREMA NAMA.

Tražimo od Ministarstva obrazovanja i nauke TK-a da suspenduje ili stavi van snage besmislenu odluku o oduzimanju licence. Pravno je nedopustivo i potpuno protivzakonito da donosite rješenje o oduzimanju licence, a pri tome rješenje o otklanjanju nedostatka kojim ste ostavili rok od godinu dana i koje je postalo konačno dana, 28.06.2024. godine, je još na snazi i kao takvo proizvodi pravno dejstvo i pravne posljedice. U postupku smo pribavljanja upotrebne dozvole, koja će za najdalje 7 dana biti dobijena, jer je Komisija za tehnički pregled građevina, formirana od stručnih lica, dala svoje pozitivno mišljenje. Također, univerzitet je poduzeo sve potrebne radnje da se otklone nedostaci i po pitanju nastavnog kadra. Imamo saznanja od odgovrnih ljudi u Inspekcijama TK-a iz oblasti obrazovanja da je Komisija za vršenje nadzora i provjeru ispunjenosti uslova za rad EU Kallos u Tuzli uradila izvještaj paušalno, neobjektivno i pogrešno sa stanovišta Pedagoških standarda i normativa iz oblasti visokog obrazovanja.

Ukoliko ne budete postupili na način da nas zaštitite podnijećemo tužbe za naknadu materijalne i nematerijalne štete nadležnim sudovima, kako protiv odgvornih pojedinaca, tako i protiv institucija.

Očekujemo od vas odgovorno postupanje. Tražimo od vas kao odgovornih ljudi na izabranim i imenovanim pozicijama, a prvenstveno od vas kao roditelja da nas zaštitite i dopustite da dovršimo nesmetano svoje studije.

U potpisu stoji 360 studenata Evropskog univerziteta Kallos u Tuzli (dodiplomskog studija) i dva puta više roditelja, kao i svi studenti koji su završili EU Kallos u Tuzli, postidiplomci i studenti na doktorskim studijama, te članovi porodica, koji ne spavaju noćima zbog ovakvog bahatog i neodgovornog ponašanja svih vas sudionika.

Ukoliko u hitnom roku, bez odlaganja, ne poduzmete mjere u smislu stavljanja van snage pomenutog rješenja, izaći ćemo, nas na stotine studenata, roditelja i svih dobronamjernih ljudi ovog našeg grada Tuzle, pred Ministarstvo obrazovanja i nauke TK-a, uz prethodno najavljene proteste kod MUP – a TK-a i na taj način tražiti svoja prava” – stoji u pismu studenata.