Studenti Pravnog fakulteta UNTZ posjetili Skupštinu TK

Ellis je tek druga godina Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, ali već je shvatila da je odabrala pravi poziv. Iako je sistem u svim segmentima komplikovan, BiH neće napuštati, jer smatra da ovdje ima budućnosti.

„Smatram da u ovoj državi ima mnogo potencijala i da samim time i vrijedi da ostanemo u ovoj državi, jer mi kao mladi je čuvamo da i dalje postoji i napreduje tako da smatram da mi mladi treba da se osvjestimo i da ostajemo u ovoj državi“, rekla je Ellis Mešić, studentica Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Slično mišljenje dijele i njene kolege, a to su pokazali i dolaskom u Skupštinu TK, te razgovorom sa predsjednikom i ostalim članovima. Posebno je, kaže predsjednik Skupštine, važno da mladi, a naročito budući pravnici, poznaju kako funkcioniše unutrašnja politika.

„Prije svega Skupština je otvorena, mi smo predstavnici građana. Sada upoznajemo studente druge godine Pravnog fakulteta da se upoznaju sa radom Skupštine, jer možda se među njima krije budući poslanik ili predsjednik Skupštine“, kazao je Žarko Vujović, predsjednik Skupštine TK

Ipak, Vujović ističe da nažalost tek nekolicina mladih pokazuje interes za tom temom. Zbog toga su, ističe, ovakve posjete važne.

„Mladima moramo pružiti šansu i otvoriti vrata Skupštine. Građani gledaju na ove institucije kao nešto iznad, ne, to je proizišlo iz naroda, to su narodni predstavnici. Naše vrijeme polako ističe, oni su generacija koja treba preuzeti odgovornost, oni su ljudi koji će sigurno zapamtiti ulazak BiH u euroatlantske intergacije, oni će to iznijeti na svojim plećima“, rekao je Vujović.

Nakon razgovora i upoznavanja sa radom u Skupštini TK, zaključeno je da će se sa ovakvom praksom nastaviti, kako bi možda jednog dana, neko od ovih mladih ljudi u budućnosti bio dio političke scene.