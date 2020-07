Sutra ističe rok za prijave političkih subjekata za učešće na lokalnim izborima

U skladu sa Uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore 2020. godine, sutra 3. jula u 16,00 sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka, neovisnih kandidata, udruženja i grupa građana za učešće na Lokalnim izborima 2020. godine.

Kako se navodi u saopćenju iz Centralne izborne komisije, do srijede, 1. jula, do 16,00 sati prijavu za ovjeru učešća na Lokalnim izborima 2020. godine podnijelo je 226 političkih subjekata i to 29 političkih stranaka, 165 neovisnih kandidata, 18 neovisnih kandidata predstavnika nacionalnih manjina, 13 grupa građana i jedno udruženje građana.