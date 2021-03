Sutra se u našoj zemlji očekuje oblačno vrijeme. Poslije podne i u večernjim satima u centralnim i istočnim područjima Bosne je moguć slab snijeg ili susnježica, a ponegdje u Hercegovini i na krajnjem sjeverozapadu Bosne slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -7 do -1, na jugu od 1 do 5, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 12 °C.