Sutra oblačno sa kišom uz smanjenje padavina krajem dana

U Bosni i Hercegovi sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne ili tokom noći. U jutarnjim satima i dio prijepodneva u nizinama centralne, istočne i zapadne Bosne je moguća slaba kiša ili susnježica, a u višim snijeg.

U prvom dijelu dana u južnim i istočnim područjima Hercegovine slaba kiša. Na jugu i jugozapadu zemlje umjerena bura, a u ostalim područjima slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, na jugu do 10, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni.

U Sarajevu sutra pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana povremeno je moguća slaba kiša ili susnježica. Jutarnja temperatura oko 1, a dnevna oko 6 stepeni.

U Bosni i Hercegovini danas je bilo pretežno oblačno. Kiša je zabilježena u većem dijelu zemlje, a u višim područjima snijeg.

Temperature zraka u 13 sati: Sokolac 3 stepan; Bugojno, Sarajevo, Srebrenica, Tuzla, Zenica 6; Jajce 7; Doboj, Gradačac, Livno, Sanski Most 8; Banja Luka, Bijeljina, Prijedor 9; Mostar, Široki Brijeg 11 i Trebinje 14 stepeni, saopćeo je iz FHMZ-a BiH.