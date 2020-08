Sutra počinje potpisivanje ugovora za smanjenje zagađenosti zraka

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona organizuje potpisivanje ugovora sa pojedinačnim kandidatima koji se nalaze na konačnoj listi, a koji su ispunili uslove za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području TK za 2020. godinu.

Tokom naredna tri dana ugovore će, prema spisku objavljenom na web stranici Vlade, moći potpisati podnosioci prijava podijeljeni u tri grupe u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice (Rudarska 65, Tuzla).

Podnosioci prijava od red. br. 1 do red.br. 40 će u vremenskom periodu od 08,00 h do 12,00 h moći u resornom ministarstvu potpisati ugovore u utorak, 25. avgusta; podnosioci prijava od red.br. 41 do red.br. 80 u srijedu, 26.; a kandidati od red.br. 81 do red.br. 125 u četvrtak, 27.8. 2020. godine.

Podnosioci prijava obavezni su sa sobom ponijeti vidljivu kopiju dokumenta od banke na kojem je vidljiv broj bankovnog računa na koji će se izvršiti uplata sredstava i naziv banke, uz napomenu da kandidati ne vrše nabavku kotlova prije potpisivanja ugovora.

Podnosioci zahtjeva su dužni da se prilikom dolaska na potpisivanje Ugovora pridržavaju važećih epidemioloških mjera.