Sve spremno za izgradnju vodovodnog cjevovoda u Lukavcu

Današnjim potpisivanjem urbanističke saglasnosti kantonalne institucije izdale su i svu potrebnu dokumentaciju za početak izgradnje vodovodnog cjevovoda izvorišta Toplice.

Urbanističku suglasnost, u prisustvu premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića i gradonačelnika Lukavca Edina Delića, potpisala je ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Anela Ajšić. Naime, današnje potpisivanje jedan je koraka u nizu, a u cilju implementacije ranije osiguranih milion KM koliko je Vlada Tuzlanskog kantona osigurala kroz Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2024. godini. S druge strane, za rješavanje dugogodišnjeg problema vodosnabdijevanja Lukavca pitkom vodom, gradska uprava osigurala je nešto manje od 8% ukupnih sredstava (79.113,94 KM).

Danas upriličeno potpisivanje Urbanističke saglasnosti pokazatelj je ažurnog djelovanja kantonalnih institucija koje su, uz osiguranje finansijskih sredstava, i sav administrativni dio uradile u veoma kratkom roku.

Iz ovih ukupno nešto više od milion KM planirana je izgradnja vodovodnog cjevovoda na dionici od petlje Šićki Brod do parcela predviđenih za izgradnju postrojenja za preradu sirove i tretman vode za piće u naselju Bokavići. Kako je to projektom predviđeno, ovim cjevovodom će se dopremati do 50 m3/s pitke vode sa izvorišta Toplice. U narednom periodu slijedi pronalazak novčanih sredstava za treću fazu cjelokupnog projekta, a to je izgradnja samog postrojenja za tretman pitke vode u Bokavićima gdje su već urađene tri istražno eksploatacione bušotine koje kvalitetom zadovoljavaju parametre ispravnosti pitke vode i odakle je moguće eksploatisati 20 l/s pitke vode.