Sve veći interes za upis u Osnovnu muzičku školu Tuzla

Zana je kaže oduvijek znala da voli muziku, note i klavir. Zbog toga je prošle godine odlučila upisati Osnovnu muzičku školu. Naučila je mnogo toga, pa sada još više uživa u sviranju klavira.

“Ja sviram klavir i htjela sam da se upišem u Muzičku školu da sviram klavir i kako sam čula drugu djecu da sviraju tako sam i ja to htjela”, kaže nam Zana Džambić, učenica I razreda Osnovne muzičke škole.

Svirati je htjela i Alina, također učenica prvog razreda. Ona je izabrala flautu.

“Upisala sam se u Muzičku školu jer željela sam svirati neki instrument, pa sam izabrala flautu jer mi se sviđa ton i izgled”, priča nam Alina Hadžić, učenica I razreda Osnovne muzičke škole.

Ilan nije mnogo volio muziku, kao njegove školske drugarice, ali sada uživa u njoj. Zvuk violončela ga je oduševio, pa se odlučio upravo za taj instrument.

“Upisao sam ovu školu jer me tata natjerao i onda mi se muzika svidjela, htio sam svirati violončelo jer sam čuo od jedne djevojčice kako svira i onda me to nadahnulo jer sam čuo kako lijepo zvuči. Na početku sam bio loš, sad sam se popravio i sad sam dobar”, kazao nam je Ilan Gabrić, učenik I razreda Osnovne muzičke škole.

A mnogo je učenika u ovoj školi koje muzika nadahnjuje. Iako se u cijeloj BiH posljednjih godina bilježi manji broj upisanih učenika, u Muzičkoj školi to nije slučaj. Trenutno ovu školu pohađa oko 400 učenika. U toku je upis u novu školsku godinu, pa su organizovani i Dani otvorenih vrata. Zainteresovani se tako mogu upoznati sa svim smjerovima koje škola nudi.

“Imamo uključene sve smjerove, od klavira, harmonike, violončela, flaute, solo pjevanja, baleta, klarinet, saksofon. U okviru ove sedmice imamo planirane individualne posjete, svaki učenik može sve da pita i da proba neke od instrumenata”, ističe Nedim Suljić, direktor Osnovne muzičke škole.

Iako do naredne godine neće biti upisa na smjer balet, dok sadašnja generacija ne završi, interesa ima. Balerina Nejra u balet je zaljubljena od malena.

“Od malih nogu sam gledala balete s mamom i išla sam na balete, zato sam dobila želju da i ja budem balerina, onda sam na internetu vidjela oglas da ima smjer balet i poželjela sam da se upišem i tako sam se i upisala”, kazala nam je Nejra Dedić, učenica IV razreda Osnovne muzičke škole.

A svi oni koji također imaju interes za neki od deset smjerova u Osnovnoj Muzičkoj školi, još sutra mogu iskoristiti Dane otvorenih vrata. Prijemni ispit za upis u prvi razred bit će održan 26. i 27. maja.