Svečano počela nova akademska godina na Univerzitetu FINra Tuzla

Studentima IX generacije akademskog studijskog programa „Finansije i računovodstvo“, studentima V generacije akademskog studijskog programa „Računarstvo i informatika“, te studentima II generacije novih studijskih programa: ”Turizam, ugostiteljstvo i gastronomija”, ”Savremeni menadžment i digitalno poslovanje” i ”Ekološka poljoprivreda” obratio se rektor Univerziteta FINRA Tuzla prof. dr.sc. Ismet Kalić, sa riječima dobrodošlice i prigodnim govorom naglasio:

„Nastavni plan i program FINRA prilagođen je zahtjevima tržišta rada i predstavlja jedinstven spoj teorije i prakse. Obezbijedili smo vrhunske predavače, najbolje profesore i stručnjake iz naučnih oblasti finansija, računovodstva, računarstva i informatike, menadžmenta, turizma, ugostiteljstva, gastronomije, ekološke poljoprivrede, koji su predani i posvećeni u prenošenju znanja i vještina. Nastava na FINRA se odvija u moderno opremljenim učionicama, na savremenoj IT opremi, sa“pametnim tablama” u svakoj učionici. Studentima je omogućen pristup e-biblioteci EBSCO, koja broji više od 37.000 knjiga. Mi na FINRA smo poduzeli sve kako bi svoje studente učinili vrhunskim stručnjacima, traženim u BiH i svijetu. Do sada je 250 studenata diplomiralo na FINRA i svi su zaposleni, a neki od njih su pokrenuli i vlastiti biznis. Na taj način FINRA ispunjava glavni zadatak, a to je da svoje studente neće slati na Biro za zapošljavanje, već na posao kod poznatog poslodavca.„

Riječi podrške studentima je uputio gradonačelnik Grada Tuzla, doc.dr.sc. Zijad Lugavić, te poželio sretan početak nove akademske godine. Pozdravne riječi studentima je uputila i doc.dr.sc. Arnela Smajić-Bećić, prorektor za nastavu, kvalitet i studentska pitanja. Ispred četiri fakulteta Univerziteta FINRA Tuzla, studentima se obratio dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr. Edin Glogić: ” Kao dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta FINRA Tuzla, s radošću gledam u lica puna entuzijazma i nade, spremna da započnu novu fazu svog akademskog putovanja. Dragi studenti, pred vama je izazov, ali i prilika da steknete znanje i vještine koje će vam omogućiti da ostavite trag u svijetu. Ovdje, na Univerzitetu FINRA Tuzla, imate priliku da učite od najboljih, da stvarate trajne veze i da postavite temelje za svijetlu budućnost. Zato vas pozivam da iskoristite svaku priliku, da se ne plašite izazova, i da uvijek težite izvrsnosti. Mi smo ovdje da vas podržimo na svakom koraku tog puta.„

Univerzitet FINRA Tuzla je inovirao Nastavni plan i program u akademskoj 2024/2025., osavremenio silabuse svih predmeta, te uveo novi predmet Ekološka pedagogija i poslovna psihologija. Uspostava ovog predmeta svrstava FINRA u malobrojne univerzitete u regionu koji prati savremene tokove u obrazovanju.

Studentima se obratila mag.iur. Ajla Šehanović i upoznala je studente sa Pravilima studiranja na FINRA, kao i pravima i obavezama studenata. Također, studentima se obratila asistentica Šejla Mandžić koja je prezentovala platformu E-nastava FINRA, na koju se pohranjuju videomaterijali sa predavanja i vježbi, i koji su dostupni studentima 24/7 tokom cijele akademske godine.

Da je FINRA već etablirana kao visokoškolska ustanova sa jedinstvenim nastavnim planom i programom u regionu, vidi se i po broju do sada upisanih studenata, gdje je u osam generacija upisano više od 400 studenata, koji dolaze iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, od Srebrenice, Tuzle, Sarajeva, Tešnja, Zenice, Brčkog, do Bihaća. Na FINRA studiraju i studenti koji žive i rade u inostranstvu, od Dubaija do Švedske.

Studentima prve godine su se obratili i naši studenti sa druge, treće i četvrte godine, koji su podijelili svoja iskustva studiranja na FINRA. Naši studenti četvrte godine Ahmedin Hasanović i Nermin Kalić, upoznali su svoje mlade kolege sa projektima u kojim su učestvovali, a posebno su istakli učešće na radionicama za izradu biznis planova na Univerzitetu u Novom Mestu, Slovenija. Studenti treće godine Adin Glogić i Lejla Omerović podijelili su iskustva kao pobjednički tim na 4. Regionalnom Marketing Challenge-u, koji je ove godine okupio nekoliko univerziteta i fakulteta iz regiona. Adin je svojim kolegama približio i internacionalna iskustva u okviru Erasmus + programa na Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ u Hrvatskoj. Svoje zadovoljstvo studiranja podijelili su i studenti druge godine sa svih pet studijskih programa: Emir Kadrić, Sanin Dahić, Amina Serhatlić, Nedim Mulalić i Džemila Kasumović.

Univerzitet FINRA Tuzla je i ove akademske godine za svoje studente obezbijedio stipendije, praksu i zaposlenje. Planom je predviđeno da za akademsku 2024/2025. godinu ukupan iznos stipendija bude veći od 150.000 KM. U proteklih osam godina potpisani su sporazumi o poslovnom povezivanju i saradnji sa više od 300 uspješnih kompanija sa područja šire regije, u kojima će studenti FINRA obavljati praksu.

Nakon svečanog časa upriličena je dodjela indeksa i zakuska za studente i nastavno osoblje.

U toku je upis na magistarski i doktorski studij, i trajat će do 31.10.2024. Početak nastave magistarskog studija je 1.11.2024., i doktorskog studija 1.12.2024.

Svim studentima želimo sretan i uspješan početak nove akademske godine!