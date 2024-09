Svečanu zakletvu položilo 349 novih pripodanika OS BiH

U povodu završetka “Osnovne vojničke obuke 31. klase” i prijema u profesionalnu vojnu službu 349 vojnika i vojnikinje u Oružana snage Bosne i Hercegovine, danas je u Centru za osnovnu obuku Komande za obuku i doktrinu u kasarni “Zaim Imamović” u Pazariću upriličena svečana ceremonija.

Nakon polaganja svečane zakletve mladi vojnici potpisali su prve ugovore o profesionalnoj vojnoj službi OS BiH, a zatim su im uručeni činovi i uvjerenja.

Ceremoniji su prisustvovati najviši predstavnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, kao i članovi porodica kandidata.

Ministar odbrane BiH Zukan Helez u svom obraćanju kazao je da je ovo do sada najveći prijem vojnika od osnivanja OSBiH u jednom turnusu.

– Ponosan sam na to što se ponovo vratio interes za služenje u OSBiH. Mi smo u proteklih godinu i po dana, koliko sam na ovoj poziciji, podigli standard, odnosno plate i ostale naknade vojnicima, oficirima i podoficirima. Radimo na boljem smještaju u naše kasarne. Te lokacije su velika radilišta, sve to je utjecalo da se ponovo vrati interes za Oružane snage. Posebno ističem da smo primili 44 vojnikinje, što je najveći procenat žena do sada. Idemo ka NATO standardima koji su zacrtani. Mi u BiH to sve skupa pratimo i očekujemo da budemo 33. članica NATO pakta – kazao je Helez.

Dodao je da je MOBiH do sada potpisao ugovore za nabavku borbenih sredstva za OSBiH, prvi put u većem obimu.

– Od osnivanja OSBiH nismo imali nekih borbenih sredstava i ovo je prvi put da je to u velikom značaju. U januaru nam dolaze četiri transportera za bataljonsku grupu lake pješadije, elitnu jedinicu OSBiH. Radi se o najnovijim transporterima, koje uvozimo iz Tuske, zatim smo potpisali nabavku pet helikoptera iz SAD-a, tako da će vazduhoplovne i oklopne snage biti ojačane, a pored toga u narednom periodu smo dogovorili nabavku i bespilotnih letjelica – kazao je Helez.

Komandant Centra za osnovnu obuku Komande za obuku i doktrinu Ševal Isaković kazao je da je ponosan što je 349 mladih ljudi stupilo u OSBiH.

– Ponosan sam i sretan što je centar za osnovnu obuku uspješno izvršio svoju misiju. Zahvaljujem svim potčinjenim i pretpostavljenim što su nam omogućili da realizujemo sve zadatke u osnovnoj obuci 31. klase kandidata, koja je najbrojnija na ovoj lokaciji. Kandidati na osnovnoj obuci uspješno su izvršili sve zadatke i obaveze date nastavnim tematskim planom. Postigli su standarde koji su se od njih očekivali i ponosno dobili čin vojnika u OSBiH – kazao je Isaković.

Najbolji kandidat 31. klase Amer Muflizović kazao je da mu je velika čast što je jedan od onih koji mogu da doprinesu svojoj državi.

– Na poziv OSBiH odazvao sam se isključivo zbog ljubavi prema domovini, uniformi i boljoj perspektivi života. Zavalio bih se našim instruktorima na prenesenom znanju i vještinama, što su nas obučili na najbolji mogući način. Težim ka napredovanju i daljem usavršavanju unutar mog profesionalnog života. Svaki vojnik treba da se vodi principom “red, rad i disciplina” i poručio bih novim genaracijama da im to bude osnova u životu – kazao je Muflizović.

RTV Slon/FENA