Sveta misa na groblju Borić: Blagdan Svih svetih obilježen u Tuzli

Katolici danas obilježavaju blagdan Svih svetih. Ovaj blagdan obilježava se kao sjećanje na sve one koji su ispunili svoju vjersku zadaću, a to je biti odan Bogu i dobar prema drugima. Na blagdan Svih svetih, običaj je obilazak groblja i paljenje svijeća za pokojne. To je uradio i Bono Banović, 73-godišnjak iz Bukinja koji je danas došao da obiđe grob svojih roditelja.

„To je toliko značajno da se duša oslobodi, da se prisjetimo prošlih dana sa roditeljima, koji su petero djece odgojili, ali eto umrli su. Sretan sam ovdje jer sam došao da obiđem svoje roditelje i ja ću ih nekad gore posjetiti“ – kazao nam je Banović.

Svetkovina Svih svetih je dan na koji crkva daje spomen svim onim ljudima koji su za života nastojali živjeti ideal koji je ostavio Isus Krist i koji su na taj način stekli Kraljevstvo Božje.

„Svake godine ovdje na našem groblju na Boriću, sjećamo se ljudi koji su ovdje pokopani i nadamo se da se nalaze u zajedništvu sa Bogom. To se u povijesti naziva „komunios“ odnosno zajedništvo svetih. Tu pripadaju oni koji su otišli ali i mi koji trebamo i koji smo pozvani da u našem vremenu ostvarimo taj ideal svetosti“, kazao je fra Franjo Ninić – franjevac Franjevačkog samostana “Sveti Petar i Pavao” Tuzla.

Tradicionalno na groblju Borić danas je održana i sveta misa, u čast onih koji više nisu među živima, a kao i svake godine okupio se veliki broj onih koji su došli obići grobove najmilijih.

Nakon blagdana Svih svetih, katolici sutra obilježavaju Dušni dan. Baš kao i danas, vjernici će i sutra obići groblja i po tradiciji zapaliti svijeće, te odati počast svojim najmilijima koji više nisu među živima.