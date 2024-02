Svi tuguju za ubijenom Amrom i ljudi i životinje: Zbogom ružo tuzlanska!

Građani Tuzle oplakuju ubijenu sugrađanku Amru Kahrimanović koju je u srijedu naveče ubio policajac Elvis Ćustendil. Svi koji su je poznavali kažu da je Amra imala dobro srce, da je uvijek nesebično pomagala svima, a to potvrđuju i iz Kluba zmajevo srce u kojem rade oosbe sa Down sindromom.

Oni su se uz zajedničke fotografije oprostili od Amre dirljivom porukom:

“Zbogom Amra ružo tuzlanska, vidimo se na nekom boljem mjestu, u nekom boljem svijetu od ovo. Hvala ti za sve. Za nesebičnu podršku i ljubav koju si poklanjala djeci sa Down syndromom i drugim vrstama invaliditeta. Bila si sa nama kad je najviše trebalo. I da otvoriš vrata Sidneya kao što si otvorila svoje srce, da tu krenu u prve konobarske korake. Za nas je to bilo presudno da kasnije razvijemo jednu od najljepših priča u gradu i državi , a to je Klub ” Zmajevo Srce “-Down syndrome caffe. Ostali smo bez iskrenog prijatelja a Tuzla bez svoje ruže najmirisnije. Do nekog novog viđenja. Zbogom Amra!

Amra je pomagala ne samo ljudima, nego i živitinjama za koje je imala posebnu empatiju. Građani na društvenim mrežama dijele fotografiju uličnog psa kojeg je Amra hranila i brinula o njemu, grijala u zimskim danima, a koji sada tužno leži ispred kafića i odbija hranu.

Građani zahtjevaju najstrožiju kaznu za počinioca ubistva, ali i rigorozne mjere u MUP – u TK.