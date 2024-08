Svjetski putnik Kristijan Iličić obilazi TK: Ljudi ovdje imaju srčanost i dobrotu

Poznati svjetski putnik Kristijan Iličić obilazi Tuzlanski kanton. Iličiću je ovo druga posjeta ovom području, a nakon što se prošli put oduševio ljepotama koje nudi Tuzlanski kanton, rado je prihvatio poziv Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja da ponovo dođe i uživa u turističkoj i gastronomskoj ponudi na ovom prostoru, saopćeno je iz ovog ministarstva.

-Ono što meni zapravo padne prvo na pamet je ta srdačnost i dobrota ovih ljudi ovdje. Svaki put kada dođem u Bosnu i Hercegovinu, zaista sam sretan jer se prema meni, ne samo prema meni, nego ljudi se općenito jako lijepo odnose i imaju tu srčanost, što je jako bitno u današnjem svijetu’, kaže Iličić.

Dolazak Kristijana Iličića je samo jedna od mjera kojom Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja pokušava sve turističke potencijale Tuzlanskog kantona približiti posjetiteljima, turistima i svim ljudima koji žele boraviti u Tuzlanskom kantonu.

“Cilj je da se Tuzlanski kanton pozicionira na globalnoj mapi turističkih destinacija kao poželjna destinacija, prihvatljiva destinacija, destinacija u koju će ljudi zaista dolaziti, provoditi svoje vrijeme i sa radošću se vraćati”, kaže Denis Bećirović, ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.

Posjet uključuje prirodne ljepote Kladnja, Djevojačku i Titovu pećinu, te zidine Starog grada u Srebreniku.

“Ja svakom mjestu pristupam otvorenog srca, osim što volim vidjeti lokacije, najdraže mi je razgovarati sa ljudima koji tu žive, tako mogu dobiti potpunu sliku mjesta gdje se nalazim, mogu otkriti kakvu dušu ima i radujem se ovim obilascima ovdje”, kaže Iličić.

Kako kaže, zemlje Balkana, gleda kroz zajedničku prizmu, tako da se na tim mjestima osjeća kao kod kuće. Njega na društvenim mrežama prati pola miliona ljudi.

“Ja pokušavam zapravo za cijelo ovo područje, Hrvatska, Bosna, Srbija, Crna Gora, za sve da promoviram zajedništvo. Tako da meni su svi ljudi na ovom području isti, identični, ja ne činim razliku, ne volim govoriti o razlikama, o podjelama, svi smo mi ljudi, mi smo svi isti narod i to mi je najbitnije od svega”, navodi Iličić.

Ministar Bećirović kaže da je Ilićićevo otvoreno srce “jedan je od razloga zašto je kroz svoju ljubav prema putovanjima, zadobio i ljubav i povjerenje svih ljudi koji prate njegov rad”.

-Takav pristup mjestima se mora cijeniti, a mi moramo pratiti način na koji rade svjetski putnici, te dati priliku onima kojima su putovanja dio života, da dožive ljepote našeg kantona i ono što su vidjeli, prezentuju drugima, kaže ministar Bećirović koji je Iličića danas ugostio u prostorijama ministarstva.

“Turizam kao privredna grana koja je podložna raznim događajima je dosta fleksibilna i na taj način, uz pomoć Kristijana pokušavamo da odgovorimo na to promjenjivo tržište, na to turbulentno tržište na najbolji mogući način. Dakle, kako je Kristijan sam rekao, on je otvorenog srca, ljudi ovdje su otvorenog srca, priroda nam je dala to što imamo i mislim da je to idealan spoj kako i na koji način najbolje je prezentovati sebe i nas sve globalno”, zaključio je resorni ministar.

Tuzlanski kanton obiluje prirodnim ljepotama i turističkim potencijalima, a iz godine u godinu je sve posjećeniji, no osim mjesta koja su popularna za posjetitelje, postoje i skriveni dragulji koji zaslužuju pažnju, a koje će Kristijan Ilićić zasigurno otkriti i podijeliti sa svojim pratiteljima, zaključuje se u saopćenju iz Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK.