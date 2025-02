Kada smo u junu prošle godine startali sa prvom epizodom druge sezone podcasta “Taboo Show”, cijeli produkcijski tim RTV Slon osjećao je da ulazimo u prostor koji mnogi izbjegavaju – teme koje su važne, ali o kojima se rijetko govori naglas. Ova druga sezona i njenih 35 epizoda bili su nevjerovatno putovanje kroz partnerske odnose, roditeljstvo, mentalno zdravlje, društvene norme i predrasude. Svaka epizoda bila je prilika da sa stručnjacima i ljudima iz stvarnog života otvorimo razgovore koji su nam svima potrebni.

I upravo zbog razgovora koji su nam svima potrebi odlučili smo da drugu sezonu podcasta „Taboo Show“ pretvorimo i sublimirao u digitalnu publikaciju. Slobodni smo napisati da je publikacija više od pregleda sezone – ona je svjedočanstvo svih tih razgovora, istraživanja koje smo sproveli i uvida koje smo stekli. Ona je poziv na promišljanje, na preispitivanje i, možda najvažnije, na promjenu.

Koliko nam je značila vaša podrška na ovom putovanju potvrđuju i naredni brojevi.

Taboo Show u brojevima

Za potrebe podcasta obavljeno je osam istraživanja u kojima je učestvovalo 2370 čitatelja/ca portala www.rtvslon.ba. Istraživanje je lajkalo 889 osoba a komentiralo 351 osoba (ovo su samo istraživanja bez podataka o objavama rezultata).

Trideset pet epizoda podcasta pogledalo je 176.636 osoba i lajkalo 1899 puta.

U drugoj sezoni objavljeno je 90 reelsova na Facebook stranici RTV Slon (isto toliko i na Instagramu i shortsa na YouTube). Reelsovi na Facebooku dosegli su 2.405.870 pregleda (na dan 25.02.2025. godine) a lajkani su 24.487 puta. Pojedinačno, najviše pregleda po reelsu je 642.000, a to je ujedno i reels koji je na našoj Facebook stranici imao i najviše lajkova – njih 10.200 i pojedinačno najviše dijeljenja 983 (te 175 komentara). Reelsovi su ostvarili i ukupno 2.416 dijeljenja i ukupno do 1.000 komentara. Najveći broj komentara po jednom reelsu je 517 komentara (to je ujedno i reels koji je pregledan 453.000 puta i podijeljen 864 puta).

U drugoj sezoni podcasta razgovorali smo sa 19 sagovornica/eskpertica (u 23 epizode) i 11 sagovornika (u 12 epizoda). Odstupanja u broju epizoda na ukupan broj sagovornica/ka leže u činjenici da su bili sagovornici/ce u više epizoda.

Ako vas je neka epizoda dotakla, inspirisala ili vam pomogla da drugačije sagledate stvari – onda smo postigli ono što smo željeli. Taboo Show je zajednica, i vi ste njen važan dio.

Hvala vam što zajedno pomjeramo granice i mijenjamo narative.

Taboo Show predstavlja publikaciju “Budi vjetar promjene”

Sa ponosom vas pozivamo da prelistate publikaciju „Budi vjetar pormjene“ u kojoj donosimo pregled najznačajnih rezultata druge sezone „Taboo Show“ ali i dodatne savjete, testove, recpete, ekskluzivne vodiče koji vam mogu koristiti u svakodnevnom životu.

Publikaciju sasvim besplatno možete preuzeti ako kliknete na ovaj tekst

